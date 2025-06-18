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Spesial Kode Redeem FF Hari Ini Rabu 18 Juni 2025

Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari
 Rabu, 18 Juni 2025 | 10:39 WIB
Nickname game Free Fire dengan berbagai tema yang unik./ff.garena.com
Nickname game Free Fire dengan berbagai tema yang unik./ff.garena.com
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Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah update kode redeem FF hari ini, Rabu 18 Juni 2025, yang bisa Anda klaim untuk mendapatkan hadiah spesial.

Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.

Meski demikian, Anda harus bergegas untuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.

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Update kode redeem FF 18 Juni 2025

FFDK-LKD9-KUPR (skin MP40 spesial)
F4SW-KCH6-NY4M (bundle menarik)
FF6WXQ9STKY3
FFRPXQ3KMGT9
NPTF2FWXPLV7
FFCBRX7QTSL4
FPUSG9XQTLMY
FFYNCXG2FNT4
FFUL-AR9K-VHCT (Skin UMP)
FFPF-KUPF-DFK9 (Skin Gloo Wall)
FFINDOJUARA1 (hadiah ONIC juara FFWS)
WISHTX8J3NMR
FVTXQ5KMFLPZ
FFRPXQ3KMGT9
FFNFSXTPQML2
RDNAFV7KXTQ4
FFMTYQPXFGX6
FF6WXQ9STKY3
FFML-YP6K-NVQT (Emote Moonwalk)
FJ6P1SW9VR2YT8BX (pakai VPN)
5XMRKCXP1MGV (hadiah timnas Indonesia)
FFTS-BLC9-FX2M (bundle dan outfit spesial)
FFYR-DKM7-UKSR (skin senjata menarik)
FFCBRX7QTSL4
FF25-GFMK-SUB7 (Skin Miraculous Fist)
FFCZWYHR24NI
PAESPASSINDO
S14T4JYNTC5K
F1G8H3J5K2L9M4N6 (FF Max, region India, gunakan VPN)
8HGB7TKY6975 (hadiah spesial timnas, 50 token timnas + 3 incubator voucher)
FFWS-T4NY-M6XB (Hadiah Booyah Bundle)

Cara klaim kode redeem FF

1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

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3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

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