Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Update Kode Redeem ML Terbaru Hari Ini, Rabu 11 Juni 2025, Klaim Reward Spesial!

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Rabu, 11 Juni 2025 | 05:48 WIB
Kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini/Moonton
Kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini/Moonton
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini, Rabu (11/6/2025) yang bisa Anda klaim untuk mendapat item spesial. 

Mobile Legends merupakan game buatan Moonton. Selaku developer, Moonton terus berusaha menarik perhatian pengguna dengan merilis kode redeem setiap harinya.

Terdapat banyak kode redeem ML yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial. Berikut ini daftar kode redeem yang masih bisa ditukar untuk mendapat hadiah. 

Baca Juga 8 Kode Redeem FF Paling Baru yang Bisa Ditukar Hadiah Hari Ini, Rabu 10 Juni 2025

Kode Redeem ML Hari Ini

Klaim kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Rabu (11/6/2025) di bawah ini:

  • HOLAMLBB (Aktif untuk player baru)
  • MLBB2025JUNI
  • MLREDEEM5JUNE
  • MLBBNEWITEM25
  • akiibmr0g
  • amkvocor0g
  • T3XG6R2GJXDJ22BFX
  • MRO20241209
  • SUMMER0825

Cara Klaim Kode Redeem ML

Berikut cara tukarkan kode redeem Mobile Legends untuk mendapat hadiah spesial:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

Baca Juga KAI Commuter Layani 381.910 Penumpang Selama Libur Iduladha 2025

2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

Baca Juga Resmi dan Lancar, Link Live Streaming Belanda vs Malta 11 Juni

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Beda Arah Belanja Modal TBIG, TOWR, MTEL
Premium

Beda Arah Belanja Modal TBIG, TOWR, MTEL

Kisi-Kisi Dividen Jelang RUPST Antam (ANTM) 2025
Premium

Kisi-Kisi Dividen Jelang RUPST Antam (ANTM) 2025

PREMIUM NOTES: Investor Kripto Menanjak, Obligasi Eximbank, hingga WIFI Kebut Internet Murah
Premium

PREMIUM NOTES: Investor Kripto Menanjak, Obligasi Eximbank, hingga WIFI Kebut Internet Murah

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

8 Kode Redeem FF Paling Baru yang Bisa Ditukar Hadiah Hari Ini, Rabu 10 Juni 2025
Gaming

8 Kode Redeem FF Paling Baru yang Bisa Ditukar Hadiah Hari Ini, Rabu 10 Juni 2025

5 jam yang lalu
Terbatas, Klaim Kode Redeem ML Terbaru Hari Ini Selasa 10 Juni 2025 di Sini!
Gaming

Terbatas, Klaim Kode Redeem ML Terbaru Hari Ini Selasa 10 Juni 2025 di Sini!

1 hari yang lalu
11 Kode Redeem FF Baru dan Update untuk Ditukar Reward Spesial Hari Ini, Selasa 10 Juni 2025
Gaming

11 Kode Redeem FF Baru dan Update untuk Ditukar Reward Spesial Hari Ini, Selasa 10 Juni 2025

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Strawberry Full Moon Terlihat Malam Ini, Fenomena Bulan Sangat Rendah di Dekat Bumi
Sains & Teknologi

Strawberry Full Moon Terlihat Malam Ini, Fenomena Bulan Sangat Rendah di Dekat Bumi

29 menit yang lalu
Aral Industri Media di Era Digital: Kompetisi hingga Perubahan Perilaku
Sains & Teknologi

Aral Industri Media di Era Digital: Kompetisi hingga Perubahan Perilaku

1 jam yang lalu
Menkomdigi Ingatkan Media Harus Jaga Kredibilitas
Sains & Teknologi

Menkomdigi Ingatkan Media Harus Jaga Kredibilitas

2 jam yang lalu
Rencana Besar Bocor, AI.gov Bakal Geser Peran PNS Amerika Serikat
Sains & Teknologi

Rencana Besar Bocor, AI.gov Bakal Geser Peran PNS Amerika Serikat

3 jam yang lalu
ANGEL Hadir di Indonesia dengan Teknologi Pemurnian Air Canggih
Elektronik

ANGEL Hadir di Indonesia dengan Teknologi Pemurnian Air Canggih

16 jam yang lalu
Jejak Pembangunan Infrastruktur Internet di 3T, Pendongkrak Daya Saing Digital RI
Telekomunikasi

Jejak Pembangunan Infrastruktur Internet di 3T, Pendongkrak Daya Saing Digital RI

3 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jangan Lewatkan Keindahan Fenomena Bulan Purnama Strawberry Malam Ini dan Besok

2

ANGEL Hadir di Indonesia dengan Teknologi Pemurnian Air Canggih

3

iCIO Awards Genap 10 Tahun, Tegaskan Peran Dalam Transformasi Digital

4

8 Kode Redeem FF Paling Baru yang Bisa Ditukar Hadiah Hari Ini, Rabu 10 Juni 2025

5

Begini Cara Melacak Lokasi iPhone Hilang Seperti di Kasus Penumpang Garuda

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Indonesia Kecam Keras Aksi Israel Hadang Kapal Madleen

Indonesia Kecam Keras Aksi Israel Hadang Kapal Madleen

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon
Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Telekomunikasi

PREMIUM WRAP-UP: Peta Persaingan Internet Rumah 2025 yang Makin Gurih hingga Saham Alfamart (AMRT) jadi Sasaran Investor Asing

Sains & Teknologi

Tahun 2025 Merupakan Tahun Kuadrat Sempurna, Fenomena Langka Baru Terjadi 4 Kali dalam Sejarah!

Sains & Teknologi

Ngeri! Ilmuwan Prediksi Kiamat Bumi di Tahun Segini

Startup

PREMIUM WRAP-UP: Kinerja Softbank Investor Kakap Grab-GOTO hingga Aksi Borong China dan Pelonggaran Perang Dagang

Foto

Lihat Lainnya
Wacana Program Subsidi Kesehatan Hewan
2+
Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper