Harga Smartphone Apple Terbaru Mei 2025, iPhone 16 Diskon Besar

Bisnis.com, JAKARTA — Para penggemar Apple dapat memiliki smartphone iPhone dengan harga yang lebih murah pada Mei 2025. Ada diskon untuk beberapa perangkat smartphone iPhone, salah satunya iPhone 16.

Seri iPhone 16 yang baru saja resmi meluncur di Indonesia langsung mendapat sambutan diskon besar. Diskon yang diberikan berkisar antara 6% hingga 12%, membuat harga iPhone 16 menjadi lebih terjangkau dibandingkan harga peluncuran global. Pemesanan awal sudah dibuka sejak akhir Maret dan kini sudah tersedia di gerai offline maupun online iBox.

Berikut rangkuman harga iPhone dan diskon terbaru berdasarkan pantauan resmi iBox dan berbagai sumber:

iPhone 16/128GB: Rp14.999.000 (harga normal: Rp16.999.000)

iPhone 16/256GB: Rp17.499.000 (harga normal: Rp19.499.000)

iPhone 16/512GB: Rp21.999.000 (harga normal: Rp23.499.000)

iPhone 15/128GB: Rp11.499.000

iPhone 15 Plus /128GB: Rp13.749.000 (harga normal: Rp16.499.000)

iPhone 14/128GB: Rp9.999.000 (harga normal: Rp12.499.000)

iPhone 12/64GB: Rp11.499.000

iPhone 11/64GB: Rp6.249.000 (harga normal: Rp9.749.000)

Adapun iPhone di atas telah mendukung teknologi eSIM. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut penetrasi pengguna Embedded Subscriber Identity Module (esim) di Indonesia baru mencapai 5%.

Aturan eSIM yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Meutya menyebut, adanya oermen ini diharapkan dapat membuat pengguna SIM Card bisa bermigrasi atau beralih ke eSIM.

“Ke depan itu gak ada lagi SIM card fisik. Namun demikian insentif yang kita harapkan bisa dirasakan oleh masyarakat ketika beralih ke eSIM,” kata Meutya dikutip, Minggu (13/4/2025).

eSIM adalah teknologi terbaru yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan seluler tanpa menggunakan kartu SIM fisik.

Berbeda dengan kartu SIM biasa yang terbuat dari plastik serta harus dimasukkan ke dalam slot SIM, eSIM ini sifatnya digital dan tidak memerlukan slot fisik.

Berikut ini daftar ponsel iPhone yang sudah bisa menggunakan e-SIM.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 e

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 dan 2022)