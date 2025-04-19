Buruan Klaim, Ini Update Kode Redeem FF Hari Ini Sabtu 19 April 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah kumpulan kode redeem FF hari ini, Sabtu 19 April 2025 yang bisa Anda klaim.
Salah satu hal yang cukup ditunggu penggemar Free Fire adalah kode redeem.
Sebab dengan kode ini, pengguna akan berkesempatan mendapatkan hadiah spesial dengan cuma-cuma.
Pada hari ini, ada banyak kode redeem yang telah diumumkan Free Fire dan bisa Anda tukar secara gratis. Anda bisa menukarnya, namun satu kode redeem hanya bisa ditukar satu kali.
Kode redeem FF hari ini, Sabtu 19 April 2025
VENGY18EX472 – Pet Emote Fly
4F96ZWSWS2R4 – 100 persen Booyah Bandana
5GBV2KFWZ7D8 – Jersey (Trial 7 Hari) + Voucher
J6V4NGGHSYKB – Incubator Voucher
KIOSGAMERFF1 – Item Eksklusif
TIMNASETB5J1 – Bundle Timnas
INDOR0D4W8E6 – Diamond Royale Voucher
4AZYG8SZ1FJ6 – 3x Incubator Voucher
JKTE8M89FM4M – Hadiah Skin Machete
SGJKT48TOKEN – Hadiah Token SG2
TKNSG2WINDAH – Hadiah Token SG2
Cara klaim kode redeem FF
1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.
2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.
3. Masukkan salah satu kode redeem FF.
4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.
5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.