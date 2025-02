Whatsapp Down? Pengguna Mengeluh di Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Pengguna whatsapp mengeluhkan aplikasi mereka down atau error malam ini.

Beberapa keluhan yang disampaikan adalah pesan yang dikirim terdelay dan hanya gambar jam.

Bisnis pun mengalami hal yang sama.

Di twitter para pengguna whatsapp ramai-ramai melaporkan down tersebut.

Di aplikasi downdetector juga terpantau banyaknya laporan whatsapp down meningkat pada pukul 22.36 WIB.

Laporan masalah whatsapp di jam tersebut sebanyak 3.790 laporan dan terus naik hingga menjadi 6.000 laporan.

Keluhan pengguna twitter juga berasal dari beberapa negara.

Berikut beragam keluhan pengguna whatsapp

Kukira paket habis ga taunya whatsapp down

whatsapp down lagi?

whatsapp down

People quickly rushing to Twitter to confirm if WhatsApp is down

How many people have now come to X to see if WhatsApp is down?

WhatsApp is down and all the world is checking the WiFi