Tokopedia Jamin Keamanan Data Pengguna Saat Harbolnas 2024, Ini Strateginya

Bisnis.com, JAKARTA — Tokopedia dan Shop Tokopedia memastikan keamanan data pengguna menjadi prioritas. Perusahaan menyiapkan sejumlah cara untuk menjaga data masyarakat agar tidak dikunci ataupun dicuri oleh peretas, termasuk saat Hari Belanja Nasional (Harbolnas).

Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce Aditia Grasio Nelwan mengatakan bahwa sejalan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Tokopedia dan ShopTokopedia senantiasa berkomitmen menjaga keamanan dan privasi data pengguna, baik penjual maupun pembeli.

Misalnya, kata Aditia, dengan menyediakan fitur Privasi Akun untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas penggunaan data mereka.

“Privacy, Data Protection, dan Security team adalah garda terdepan kami dalam menjaga keamanan sistem teknologi informasi kami dan melindungi privasi data pengguna guna memperkuat proses terciptanya sebuah ekosistem digital yang aman dan terpercaya,” ujar Aditia kepada Bisnis, dikutip pada Senin (30/9/2024).

Aditia menjelaskan bahwa pemrosesan data pengguna juga dilakukan dengan pemberian informasi dan transparansi terhadap pengguna melalui Kebijakan Privasi Tokopedia dan Kebijakan Privasi ShopTokopedia. “Pengguna diharapkan untuk membaca dan memahami dokumen tersebut,” imbuhnya.

Di sisi lain, Tokopedia dan ShopTokopedia juga menerapkan manajemen sistem perlindungan dan privasi informasi yang telah tersertifikasi secara internasional dari International Organization for Standardization (ISO).

Rinciannya, antara lain ISO 27001 certification in Information Security Management System (keamanan informasi) dan ISO 27701 certification in Privacy Information Management System (manajemen informasi privasi) untuk memastikan bahwa lini kegiatan Tokopedia telah sesuai dengan standar perdagangan secara internasional.

Dia mengungkap bahwa manajemen sistem keamanan dan ketahanan metode pembayaran di Tokopedia juga sudah sesuai standar terbaik industri dengan penghargaan PCI DSS Level 1, yang merupakan sertifikasi pengamanan kartu kredit atau level tertinggi.

“Berbagai upaya perlindungan data pribadi ini diharapkan dapat memastikan tingkat kepatuhan terhadap perlindungan pribadi dan kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia dan ShopTokopedia,” pungkasnya.

Sebelumnya, riset Compas.co.id memproyeksikan total nilai transaksi Harbolnas 2024 pada pasar Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) di e-commerce akan tumbuh 25,2% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp6,7 triliun.

Jika dibandingkan Harbolnas tahun lalu, nilai penjualannya hanga tumbuh sebesar 23,7%, dengan total penjualan mencapai Rp5,4 triliun.