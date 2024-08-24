Bisnis.com, JAKARTA - Cek di bawah ini untuk mengetahui update kode redeem ML hari ini Sabtu 24 Agustus 2024.
Tak dapat dipungkiri bahwa kode redeem menjadi salah satu hal yang banyak dicari pemain Mobile Legends.
Sebab dengan kode redeem, pemain bisa mendapatkan berbagai hadiah secara gratis.
Pada hari ini, ada banyak kode redeem ML yang bisa Anda klaim untuk mendapatkan berbagai item gratis dari Moonton.
Update kode redeem ML hari ini, Sabtu 24 Agustus 2024:
MLA999
NSZTTX
JCCFR7
6DDZTC
7YEKK3
5PNU6H
T4XFXT
VS5X65
6A2AXM
F43KLH
HGHM82
XM8ZAY
SUMMER0825 HOLAMLBB (untuk pemain baru)
dwfpg9lps
MSCDarkNexus
freepass02
freepass01
3f0asqlln
dwfpg9lps
MSCDarkNexus
mlbelanjakad
bigxy2lqh
afl7m1lzn
r23m6ilzj
aphlqnlzi
a692l6mkh (Terbaru)
312ogcmkk (Terbaru)
vuhzlrmkk (Terbaru)
Cara klaim kode redeem ML
1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange
2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code
3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada
4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game