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Update Kode Redeem ML Hari Ini Sabtu 24 Agustus 2024

Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari
 Sabtu, 24 Agustus 2024 | 12:01 WIB
Mobile Legends Bang Bang/Moonton
Mobile Legends Bang Bang/Moonton
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Bisnis.com, JAKARTA - Cek di bawah ini untuk mengetahui update kode redeem ML hari ini Sabtu 24 Agustus 2024.

Tak dapat dipungkiri bahwa kode redeem menjadi salah satu hal yang banyak dicari pemain Mobile Legends.

Sebab dengan kode redeem, pemain bisa mendapatkan berbagai hadiah secara gratis.

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Pada hari ini, ada banyak kode redeem ML yang bisa Anda klaim untuk mendapatkan berbagai item gratis dari Moonton.

Update kode redeem ML hari ini, Sabtu 24 Agustus 2024:

MLA999

NSZTTX

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JCCFR7

6DDZTC

7YEKK3

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5PNU6H

T4XFXT

VS5X65

6A2AXM

F43KLH

HGHM82

XM8ZAY

SUMMER0825 HOLAMLBB (untuk pemain baru)

dwfpg9lps

MSCDarkNexus

freepass02

freepass01

3f0asqlln

dwfpg9lps

MSCDarkNexus

mlbelanjakad

bigxy2lqh

afl7m1lzn

r23m6ilzj

aphlqnlzi

a692l6mkh (Terbaru)

312ogcmkk (Terbaru)

vuhzlrmkk (Terbaru)

Cara klaim kode redeem ML

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

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