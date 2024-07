Yuguo Indonesia E-Commerce Expo Digelar, Nilai Transaksi Diramal Tembus Puluhan Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Yuguo Indonesia menggelar ajang pameran e-commerce terbesar di Indonesia, Yuguo Indonesia E-Commerce Expo, dengan tujuan membuka peluang bisnis baru bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pameran ini akan berlangsung dari 30 Agustus—1 September 2024 di ICE (Indonesia Convention Exhibition) BSD Hall 3A, Tangerang.

CEO Indonesia E-Commerce Hub James Tulus Haider mengatakan pameran e-commerce ini akan menghasilkan transaksi yang besar, dengan target mencapai Rp20 miliar dari 15.000 pengujung.

“Kami berharap yang dari Indonesia sama China ada yang exhibitor dari luar negeri yang lain, bisa saling bertukar pikiran, ilmu, teknologi, dan kerja sama,” kata James di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dia mengatakan bahwa pameran terbesar ini akan menyajikan enam kategori produk, mulai dari pet supplies, food and beverages (F&B), 3C atau consumer electronic, home appliance, Beauty and personal care, serta kategori fashion/shoes, clothing, and bag.

Menurut James, enam kategori ini sangat cocok untuk berdagang di e-commerce. Salah satunya adalah kategori skincaredan fashion yang diperkirakan akan ramai dikunjungi pengunjung.

“Kategori-kategori yang lain juga dengan consuming power sebenarnya di market di Indonesia sangat besar. Terapi masih perlu diperkembangkan lagi. Jadi 6 kategori itu memiliki potential business yang paling bagus ke depannya,” ungkap James.

CEO Indonesia E-Commerce Hub James Tulus Haider (kedua kiri), Ketua Harian Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia - Tiongkok Richard Tan(kanan), Pengurus Daud Sinjal (kedua kanan), dan Direktur PT Imaji Nova Caraka Rahmat Salim berbincang seusai konferensi pers YUGUO Indonesia E-Commerce EXPO 2024 di Jakarta, Kamis (25/7/2024). Perbesar

Terlebih, James melihat bahwa pasar e-commerce indonesia akan berkembang lebih cepat ke depannya, seiring dengan kemudahan logistik. Apalagi, menurutnya, sudah banyak platform e-commerce yang menyediakan subsidi berupa gratis ongkir untuk menggaet para pembeli.

Lebih lanjut, James menilai bahwa konsep e-commerce yang baru adalah melalui offline dan online. “Yang jelas, mungkin sekarang sekitar 15%—20% consuming secara online, tetapi mungkin bisa 25%—30%, tetapi ini masih berproses, ini tidak mudah,” ujarnya.

James menyampaikan sederet artis Indonesia dan influencer akan ikut meramaikan pameran Yuguo Indonesia E-Commerce Expo. Rinciannya, akan ada Ruben Onsu, Ridho Illahi, Vicky Prasetyo, Fiona Fachru, Lee Jeong Hoon, Lady Rendi Kjaernet, Selvy Kitty, dan Praisella Wokas.

Mereka akan membantu para UMKM melalui metode afiliasi. Skemanya, sederet artis ini akan melakukan live streaming mendukung produk UMKM di pameran Yuguo Indonesia E-Commerce Expo.

Lebih lanjut, Yuguo Indonesia E-Commerce Expo juga akan menghadirkan kelas dan pelatihan mengenai e-commerce. Serta, akan ada forum tentang e-commerce terbaru.

“Pesertanya bukan hanya melihat produk, tetapi juga akan mendapat banyak informasi terbaru, regulasi, atau tren e-commerce ke depannya,” tuturnya.

Untuk para UMKM yang ingin menjajakkan produknya di ajang ini, Yuguo Indonesia E-Commerce Expo memberikan tiga piliha booth dengan harga yang dimulai dari Rp40 juta untuk luas 9 m2 flat stalls. Lalu, ada booth dengan luas 18 m2 flat stalls seharga Rp72 juta, serta Rp135 juta untuk ukuran 36 m2 flat land.

Pengunjung bisa memasuki area pameran secara gratis. Pameran ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk mendapatkan inspirasi, bertukar pikiran, panduan berdagang, serta peluang baru dalam berdagang di industri e-commercebagi perspektif Indonesia.

Yuguo Indonesia E-Commerce Expo diselenggarakan oleh Indonesia E-Commerce Hub dan platform e-commerce asal China Yuguo dengan luas 5.000 m2 dan 300 tenant. Untuk tenant, akan dibagi menjadi dua negara, yakni tenant UMKM dari Indonesia dan China.

Perlu diketahui, pameran ini merupakan kemitraan yang dilakukan Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia—Tiongkok. Nantinya, akan ada banyak platform e-commerce yang akan bergabung selama pameran ini berlangsung, mulai dari Tokopedia, TikTok Shop, Blibli, Akulaku, Shopee, Lazada, hingga Bukalapak.

Melalui pameran ini, Indonesia E-Commerce Hub menargetkan dapat merengkuh 15.000 pengunjung hingga pameran ini berakhir.

Ketua Harian Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia—Tiongkok Richard Tan mengatakan bahwa pameran ini ditunjukkan untuk UMKM dan pengusaha Indonesia guna membuka peluang usaha ke depan.

“Melalui pameran ini, kami ingin memperbanyak pilihan produk dan jasa, termasuk relasi dan koneksi yang barangkali cocok digelar di pasar Indonesia,” kata Richard di Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia—Tiongkok, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Pasalnya, Richard melihat bahwa UMKM di Indonesia sangat ingin meningkatkan kerja sama dan kinerja untuk mendorong usahanya.