7 Cara Mengatasi Google Chrome yang Lemot, Sangat Mudah!

Bisnis.com, JAKARTA - Seringkali Chrome menjadi sangat lambat, baik pekerjaan maupun untuk sekadar berselancar di internet, kecepatan pencarian yang lambat di Google Chrome akan sangat mengganggu pengguna.

Sebenarnya ada beberapa cara mudah untuk menghentikan Google Chrome agar tidak lambat dan menjadi cepat saat digunakan. Namun sebelum itu, yuk cari tahu penyebab mengapa aplikasi Chrome sering berjalan lambat.

Google Chrome termasuk salah satu aplikasi yang paling ramah pengguna, terutama dari segi antarmuka dan fungsionalitas. Antarmuka aplikasi ini jauh lebih sederhana dan mudah dipahami, bahkan kita mendapatkan dukungan akses login satu arah, baik Google, Gmail dan YouTube akan otomatis tersinkronisasi.

Selain itu, ekstensi dukungannya juga banyak. Namun jika terlalu optimal, semua fitur Chrome akan menimbulkan efek bumerang pada perangkat kita sendiri. Salah satu dampaknya adalah keterlambatan.

Berikut adalah alasan umum mengapa Chrome lambat dan lambat.

1. Membuka terlalu banyak tab.

2. Terlalu banyak ekstensi yang dipasang.

3. Terlalu banyak aplikasi yang terbuka.

4. Biarkan buffer menumpuk.

5. Versi Google Chrome sudah usang.

6. Menggunakan terlalu banyak tema.

7. Koneksi terbatas.

8. Mengaktifkan VPN

Cara Mengatasi Google Chrome yang Lemot

Untuk mengatasi masalah ini cukup sederhana, setelah meninjau beberapa kasus penyebab di atas. Berikut cara memperbaiki Google Chrome yang lambat bisa dilakukan dengan mudah, simak dibawah ini!

1. Hapus Data Cache

Cara ini efektif jika Anda terapkan pada Chrome versi Android. Penumpukan file sampah, cache dan browsing data diduga menjadi penyebab kinerja chrome melambat.

Dengan menghapus data cache yang ada pada chrome di perangkat pengguna, kinerja Chrome akan meningkat. Hal ini bisa dilakukan seminggu sekali agar Chrome tidak melambat.

Agar Anda dapat menghapus semua aktivitas data apa pun di Chrome, terutama untuk versi Android, Anda dapat menghapusnya di menu Setelan ponsel Android.

- Buka Google Chrome.

- Klik icon titik tiga di pojok kanan atas.

- Pilih menu Settings.

- Setelah terbuka, klik Privacy and security.

- Klik menu Clear Browsing Data.

- Arahkan ke tab Advance.

- Centang semua kecuali Password and other sign in data.

- Terakhir klik Clear Data.

2. Mengaktifkan Perfecth

Fitur ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pencarian halaman web. Cara melakukannya cukup mudah sebagai berikut:

- Buka Google Chrome

- Pada sudut kanan atas, klik settings

- Pilih menu Privasi dan Keamanan

- Buka Cookie dan data situs lainnya

- Aktifkan Halaman Pramuat untuk Penelusuran' dan 'Penelusuran yang Lebih Cepat

3. Gunakan Tema Bawaan

Jika Anda menggunakan Chrome, pastikan tema yang dipasang di laman Beranda Chrome adalah tema default. Berikut langkah-langkah untuk mengonfigurasi yaitu:

- Masuk ke menu Setting pada halaman awal Chrome

- Pilih menu Preferensi

- Klik Kembali ke default

4. Membersihkan Chrome

Fitur ini dapat diaktifkan menggunakan Software Removal Tool yang merupakan pembersih perangkat dari Google. Jika fitur ini diaktifkan, maka browsing di Chrome akan menjadi lebih cepat.

5. Jangan Buka Banyak Tab

Jika menggunakan Google Chrome, tentunya pengguna bisa membuka banyak tab sekaligus di Google Chrome. Namun, ini memperlambat Google Chrome. Sebaiknya tutup tab yang sedang tidak digunakan.

6. Update Chrome

Langkah ini juga bisa dilakukan secara berkala dengan mengikuti jadwal update Google Chrome. Jika versi Chrome selalu versi terbaru, maka sistem Chrome juga akan berjalan dengan kinerja yang sangat optimal.

7. Hapus Ekstensi Yang Berlebihan

Sebagian besar ekstensi Chrome terbaik dapat membantu produktivitas kita. Namun, memasang terlalu banyak ekstensi juga tidak baik untuk kinerja Google Chrome. Ini hanya membuat aplikasi menjadi lebih sulit, solusinya adalah dengan menghapus beberapa ekstensi hingga hanya yang penting saja yang tersisa.

- Buka Google Chrome.

- Klik tombol icon titik tiga di pojok kanan atas

- Tap More Tools. Setelah itu pilih Extensions.

- Klik Remove di beberapa Ekstensi untuk menghapusnya.

Nah itulah cara untuk memperbaiki Google Chrome yang lemot supaya cepat browsing apapun di internet. Selamat Mencoba! (Afaani Fajrianti)

