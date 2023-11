Kenalkan Pelatihan Baru, Agate Game Course Hadirkan AI Game Programming

Bisnis.com, SOLO - Agate International, perusahaan game developer terbesar di Indonesia, melalui sub-brand-nya, yaitu Agate Academy, kembali menggelar program pelatihan online "Agate Game Course Batch 5".

Agate Game Course merupakan sebuah program pelatihan pengembangan game yang menyeluruh, mulai dari teknis pembuatan game, desain, hingga pengetahuan bisnis dalam game.

Berdasarkan data terbaru dari Niko Partners, Indonesia merupakan negara yang memiliki 63% pemain game dengan pertumbuhan pendapatan tercepat di pasar game dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Dengan potensi besar yang dimiliki oleh industri game tanah air, kami selaku perusahaan game developer melihat bahwa perlu adanya wadah untuk pengembangan talenta lokal yang maksimal sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan industri gamelokal yang berstandar internasional," ucap Co-founder dan CEO Agate Shieny Aprilia dalam siaran resminya, Jumat (17/11/2023).

Dari sini, Agate Game Course menjadi salah satu bentuk komitmen untuk mengembangkan ekosistem industri game, dari sisi pengembangan talentanya.

Pada Batch ke-5, Agate Game Course menghadirkan course terbaru yakni Artificial Intelligence (AI) Game Programming.

Adapun 7 pilihan course lainnya yakni Game Development 101, 2D Physic-Based Game Programming , Low Poly 3D Modelling & Texture, Basic 3D Character Animation, Basic Environment Modeling, 3D Physic-Based Game Programming, dan Data Driven Game Programming.



Head of Agate Academy Restya Winda Astari mengatakan, course AI Game Programming dapat membekali kemampuan talenta dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam pengembangan game yang lebih dinamis.

"Adanya course ini, merupakan respons kami terhadap tuntutan dan perkembangan industri yang membutuhkan kemampuan integrasi kecerdasan buatan dalam pengembangan game,” ujar Restya.

Sejak diluncurkannya pada tahun 2022, Agate Game Course telah diikuti oleh lebih dari 500 peserta dengan beragam latar belakang, mulai dari game developer, mahasiswa dan pelajar, tenaga pengajar, hingga tenaga profesional lainnya.

Agate Game Course Batch 5 akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 20 November hingga 15 Desember 2023 dengan masa pendaftaran yang telah dibuka sejak 30 Oktober hingga 17 November 2023.

