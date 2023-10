Internet Untuk Peningkatan SDM di Era Gempuran Teknologi AI

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai respons terhadap pesatnya kemajuan teknologi, Indocomtech, pameran teknologi informasi dan komunikasi terbesar serta berpengaruh di Indonesia, kembali diselenggarakan pada tanggal 25 - 29 Oktober 2023 di Hall 7, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Sebagai official internet partner sejak tahun 2017, Oxygen.id berkontribusi dengan menyediakan layanan internet yang optimal dalam acara ini. Ini dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan komunikasi yang sangat penting bagi panitia guna memastikan kelancaran pelaksanaan acara. Keberhasilan penyelenggaraan acara diharapkan akan membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

Yance Arliansyah selaku Vice President of Sales Retail Business Oxygen.id menyampaikan “Kita sudah jadi official internet partner di event ini sejak dari tahun 2017, yakni menyediakan koneksi internet untuk kebutuhan event Indocomtech baik untuk kebutuhan official dan juga kebutuhan customer. Tidak lepas juga Oxygen.id ikut berpartisipasi dalam event ini sebagai exhibition. Sebagai penyedia Internet broadband kami berharap kelancaran acara ini bisa turut berperan membantu masyarakat baik itu di residential maupun di industrial bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada”

Pada tahun ini, tema yang diusung oleh acara Indocomtech adalah "AI’m Existing," yang mencerminkan peningkatan peran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam kehidupan manusia.

Kemajuan dalam teknologi AI membawa peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saing mereka, terutama dalam era industri global. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga memiliki potensi untuk mempengaruhi lapangan kerja tradisional dan menciptakan ketidakpastian di kalangan tenaga kerja. Saat ini, sekitar 26,7 juta pekerja di Indonesia, yang setara dengan 22 persen dari total angkatan kerja, memiliki pekerjaan yang berpotensi untuk diubah atau diredefinisi jika lapangan usaha mereka mulai menerapkan teknologi AI.

Perkembangan teknologi adalah suatu fenomena yang tak terhindarkan. Masyarakat, yang menjadi subjek yang akan terpengaruh, harus mampu beradaptasi agar dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari kemajuan. Ini menggambarkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses adaptasi terhadap perubahan, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari canggihnya perkembangan teknologi.

Oxygen.id, sebagai penyedia layanan internet broadband, bertekad untuk mendukung persiapan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi AI. Hal ini dilakukan dengan menyediakan akses internet berkualitas terbaik untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

“Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyedia internet, Oxygen.id berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan internet dengan kecepatan tinggi, stabil, dan terjangkau kepada masyarakat agar dapat membantu meningkatkan akses mereka ke peluang pendidikan dan pekerjaan yang dapat membantu mereka beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi” lanjut Yance Arliansyah.

