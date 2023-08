Organisasi Filantropi Milik Bos Facebook PHK 48 Karyawan

Bisnis.com, JAKARTA – Chan Zuckerberg Initiative (CZI), organisasi filantropi milik Mark Zuckerberg dan istrinya Priscilla Chan, dilaporkan memberhentikan 48 pekerja pada Rabu, (9/8/2023).

Dilansir dari The New York Post, Jumat (11/8/2023), PHK berdampak pada anggota tim pendidikan CZI. Sebelumnya menurut laporan The Washington Post, organisasi yang dipimpin oleh Chan itu pada 2020 diketahui memiliki 450 pekerja.

Namun, pihak CZI belum memberikan tanggapan terhadap kabar PHK pegawainya itu.

Seluruh pekerja yang terdampak PHK disebut ditawari paket pesangon yang sama, yang mencakup gaji pokok selama 16 minggu, asuransi kesehatan lanjutan, dan gaji US$10.000 atau sekitar Rp152 juta. Staf yang dipecat juga menerima bagian prorata dari bonus 2023 mereka.

Menurut situs perekrutan dan platform ulasan perusahaan anonim Glassdoor, para pekerja CZI menghasilkan mulai dari US$96.805 atau sekitar Rp1,4 miliar per tahun sebagai asisten eksekutif hingga US$390.326 atau sekitar Rp5,9 miliar per tahun sebagai direktur.

Berdasarkan situs resmi organisasi, departemen pendidikan bekerja di antaranya untuk membangun alat yang membantu guru memusatkan kesejahteraan siswa dalam mendukung pencapaian dan kesuksesan akademik, serta membantu pendidik memahami apa yang didapatnya dari sekolah.

Zuckerberg dan Chan bertemu sebagai mahasiswa di Universitas Harvard dan menikah pada 2012. Sebagai pasangan, mereka mendirikan organisasi filantropi yang berbasis di Redwood City, California pada 2015.

Setelah organisasi didirikan, pasangan tersebut berjanji untuk menempatkan 99 persen saham Facebook, raksasa teknologi milik mereka ke dalam organisasi yang pada 2015 bernilai US$45 miliar atau sekitar Rp684,5 triliun. Kini Meta, perusahaan induk Facebook, diketahui memiliki nilai hampir US$800 miliar atau sekitar Rp12.170 triliun.

Menurut Forbes, kekayaan Zuckerberg yang saat ini berusia 39 tahun diperkirakan mencapai US$108,1 miliar atau sekitar Rp1.644 triliun, sementara kekayaan Chan yang saat ini berusia 38 tahun tidak terdaftar.

Meta diketahui telah memangkas 21.000 pekerjaan sejak November lalu. Pada bulan Februari, Zuckerberg mengatakan raksasa media sosial itu akan menjadikan 2023 sebagai 'tahun efisiensi'. Mewujudkan omongannya, Zuck terus memberhentikan 6.000 pekerja dan memangkas 10.000 lagi pekerjaan pada Mei.

