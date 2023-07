Data Gaji Karyawan Google Bocor, Setahun Paling Tinggi Kantongi Rp3 Triliun

Bisnis.com, SOLO - Pendapatan karyawan yang bekerja di perusahaan teknologi menjadi sorotan dunia.

Salah satu teknologi besar duni yang menjadi buah bibir masyarakat adalah Google. Pasalnya, data ribuan karyawannya dikabarkan bocor.

Dari data tersebut terlihat pendapatan atau gaji karyawan per tahun yang angkanya mencapai miliaran rupiah.

Melansir dari data Payscale.com, Google menjadi perusahaan teknolgi yang paling banyak menetapkan gaji kepada karyawannya.

Pegawai Google akan mendapatkan rata-rata pendapatan $106.900 (Rp1,6 miliar) per tahun di awal kariernya.

Sementara ketika sudah cukup berpengalaman alias berada di level madya, karyawan Google bisa mendapatkan gaji sekitar $151.600 alias Rp2,2 miliar per tahun.

Adapun data yang bocor ke Insider tersebut memperlihatkan penghasilan lebih dari 12 ribu karyawan Google yang berbasis di Amerika Serikat (AS) pada 2022.

Gaji staf Google ternyata ditentukan berdasarkan tingkatan dari level 2 hingga 11. Namun dalam data yang bocor, hanya memperlihatkan daftar gaji karyawan level 2-7 saja.

Level terendah di Google memperlihatkan karyawan entry-level atau staff operasional mendapat gaji US$47 ribu (Rp706 juta).

Pada level 7, seorang engineer software bisa menerima gaji sebesar US$ 718 ribu (Rp10,7 miliar). Angka ini belum ditambah dengan bonus dan saham yang dimiliki di perusahaan.

Insider melaporkan, gaji engineer dengan pangkat lebih rendah berada dalam range US$ 100 ribu hingga US$ 375 ribu (Rp1,5 miliar-Rp5,6 miliar). Ada juga yang mengantongi gaji hingga US$ 400 ribu.

Pada level lain, karyawan dari kelompok penjualan atau sales mendapatkan gaji US$ 377 ribu (Rp5,6 miliar) hingga US$320 ribu (Rp4,8 miliar).

Yang mencengangkan, terdapat juga data gaji dari bos Alphabet Sundar Pichai yang ternyata membawa pulang gaji paling tinggi. Ia mampu menghasilkan US$226 juta (Rp3,3 triliun) pada 2022.

