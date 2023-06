8 Seri iPhone Tak Kebagian iOS 17, Buntung atau Untung?

Bisnis.com, SOLO - Apple baru saja merilis iOS 17. Akan tetapi ada setidaknya delapan seri iPhone yang tak akan kebagian update tersebut.

Kedelapan seri iPhone yang dimaksud adalah iPhone 5, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus dan X. Untuk iPhone 7 Plus ke bawah jelas sudah lama tidak mendapat pembaharuan.

Semetara untuk iPhone 8, 8 Plus dan X untuk kali pertama ketiganya dibacklist dari rencana pembaharuan yang diberikan Apple. Ketiga ponsel tersebut hanya akan mentok menggunakan iOS 16.

Dilansir dari Tech Radar, iOS 17 menawarkan berbagai pembaharuan menakjubkan bagi pengguna perangkat Apple.

Beberapa pembaruan pada pesan mencakup kemampuan untuk memfilter pencarian dengan istilah tambahan, fitur yang beralih ke pesan terbaru sehingga kamu dapat mengetahuinya dengan lebih mudah.

Kemudian adapula pembaharuan transkripsi pesan suara mirip dengan yang diperkenalkan oleh seri Pixel 7 .

Baca Juga Apple Rilis Kacamata Vision Pro Seharga Rp 52 Juta, Simak Kehebatannya

Stiker juga mendapatkan perombakan, nantinya pengguna akan bisa menambahkan emoji atau potongan foto apa pun sebagai "stiker" yang ditempatkan di iMessages atau di mana saja di dalam sistem.

Foto langsung juga dapat diubah menjadi stiker animasi. iOS 17 juga menyertakan pembaruan keyboard, termasuk penyempurnaan untuk koreksi otomatis.

Meski demikian buat kamu yang tidak terlalu mementingkan berbagai fitur sekunder iPhone, tampaknya iOS 17 tak terlalu dibutuhkan.

Baca Juga Harga Apple Vision Pro Dibanderol Rp51 juta, Rilis Awal 2024 di AS

Sebab, iOS 16 saja sudah menghadirkan beragam fitur kekinian yang memudahkan pengguna iPhone.

Sebagai tambahan, iOS 17 baru akan dirilis pada September 2023 mendatang bersamaan dengan perilisan produk terbaru perusahaan Apple.

Daftar iPhone yang mendapat update iOS 17:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE Gen 2

iPhone SE Gen 3

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News