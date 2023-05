Mirip COD, Lazada Kenalkan Sistem Pembayaran dengan QOD

Bisnis.com, JAKARTA - Lazada memperkenalkan sistem QRIS on Delivery (QOD) yang bisa digunakan untuk pembayaran atau transaksi di tempat. Secara umum, skemanya hampir sama dengan Cash on Delivery (COD).



Direktur Eksekutif Lazada Indonesia Ferry Kusnowo mengeklaim platform e-commerce ini jadi yang pertama di Indonesia yang menghadirkan pembayaran digital QOD bagi pelanggan yang memilih pembayaran di tempat atau selama ini dikenal dengan sistem COD.



"Meski sistem COD masih menjadi pilihan pelanggan dalam melakukan transaksi di Lazada, banyak pelanggan yang terkadang belum atau lupa menyiapkan uang tunai saat barang datang dan menyebabkan gagal pengiriman," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Lazada, Minggu (21/5/2023).



Untuk itu, dia mengatakan pihaknya berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi pelanggan dengan menghadirkan QOD sebagai tambahan pilihan pembayaran non tunai dengan QRIS.



Adapun Ferry menambahkan, QRIS on Delivery ini dapat dilakukan di 80 kota di Indonesia, tempat Lazada Logistics beroperasi.



"Kurir akan memberikan pilihan pembayaran ini saat mengantarkan barang ke pelanggan. Cukup pindai QRIS dengan berbagai aplikasi dompet digital dan mobile banking yang mendukung pembayaran QRIS, termasuk dengan aplikasi DANA," jelasnya.



Sebagaimana diketahui, pembayaran digital QRIS jadi salah satu metode pembayaran yang makin sering digunakan masyarakat.



Menurut data Bank Indonesia (BI), pada Desember 2022 jumlah pengguna QRIS di Indonesia mencapai 28,75 juta. Jumlah ini meningkat 15,95 juta pengguna dibandingkan akhir 2021.



BI memperkirakan jumlah pengguna QRIS akan terus meningkat ke depannya karena didukung dengan peningkatan jumlah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang memfasilitasi pembayaran QRIS di Indonesia. Saat ini PJSP yang sudah terdaftar di BI sebanyak 98 perusahaan, baik bank dan non-bank.



