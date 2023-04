Geliat Pemain Menara Ekspansi Serat Optik ke Perumahan

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia menara telekomunikasi memperluas pasar ekspansi penggelaran serat optik dari yang awalnya hanya terhubung ke menara atau fiber to the tower (FTTT), ditarik lebih dalam ke daerah pemukiman atau fiber to the home (FTTH).

Wakil Direktur Utama PT Sarana Nusantara Menara Tbk. (TOWR) Adam Ghifari mengatakan, serat optik yang dimiliki TOWR rencananya tidak hanya menghubungkan menara dengan menara, tetapi juga akan merambah ke perumahan pada tahun ini.

Adam menjelaskan, perseroan akan menempatkan diri sebagai perusahaan penyedia infrastruktur FTTH bagi operator telekomunikasi yang hendak melakukan ekspansi ke perumahan.