Pertama di Indonesia, Ini Spesifikasi Realme C55 NFC yang Rilis 7 Maret 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia akan jadi negara pertama yang kedatangan realme C55 NFC. Produk Champion di lini C Series itu akan meluncur pada 7 Maret 2023.



Marketing Director realme Indonesia Michonne Wang mengeklaim realme C55 NFC akan hadir dengan fitur-fitur Champion yang tidak dapat ditemukan pada produk lain di segmennya.



"realme C55 NFC akan menghadirkan satu-satunya 64MP Champion Camera dan 256GB Champion Memory di segmen harganya, serta tiga fitur Champion lainnya," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/3/2023).



Adapun Wang memerinci, realme C55 NFC hadir dengan RAM 16GB, pengisian daya 33W SUPERVOOC, dan Sunshower Design yang trendi. Perangkat ini juga jadi yang pertama dari realme C Series yang dilengkapi dengan NFC.



Menurut dia, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi realme, sehingga produk teranyar itu akan diluncurkan pertama kalinya di Tanah Air.



Di sektor kamera, dia melanjutkan, realme C55 NFC mengusung konfigurasi 64MP terbaru. Perangkat juga menawarkan kapasitas memori penyimpanan terbesar di segmennya dengan ROM 256GB.



"Berkat inspirasi yang indah dari alam, realme C55 NFC menghadirkan desain inovatif dalam dua opsi warna Sunshower dan Rainy Night," imbuhnya.



Sebagai tambahan, Wang menyebut berdasarkan puluhan ribu masukan dari pengguna C Series, realme menemukan bahwa sekitar 70 persen pengguna menginginkan penyimpanan yang lebih besar.



Selain itu, 56 persen menginginkan kamera yang lebih baik, dan 50 persen membutuhkan pengisian daya yang lebih cepat. Untuk itu, realme menghadirkan peningkatan di ketiga area tersebut.



Adapun realme C55 NFC akan diluncurkan pada Selasa, 7 Maret 2023 melalui acara bertajuk “Leap to Champion” Launch Event pada pukul 13:00 WIB yang bisa disaksikan melalui siaran langsung dari kanal resmi YouTube realme Indonesia. Sejauh ini, belum ada bocoran terkait harga perangkat tersebut.

