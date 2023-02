Kumpulan Teori Konspirasi Terpopuler di Dunia, Percaya atau Tidak?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Teori konspirasi bukanlah hal yang baru di masyarakat. Beberapa darinya memang terdengar rancu, sementara yang lain mungkin terdengar masuk akal hingga viral di media sosial.

Salah satunya, soal dunia yang tengah diramaikan dengan munculnya teori konspirasi soal virus corona baru yang menyebabkan Covid-19.

Termasuk juga teori yang menyebutkan segitiga bermuda merupakan ‘sarang alien’, maka dari itu banyak pesawat dan kapal yang tenggelam di sana.

Berikut sejumlah teori konspirasi yang populer sekali bahkan dianggap mendekati fakta sebenarnya. Simak ulasannya.

1. Konspirasi 9/11

Banyak sekali bukti bahwa serangan teroris 11 September 2001, memang merupakan hasil konspirasi Osama bin Laden dan sebagian besar awak pembajak Saudi.

Beberapa teori konspirasi terkenal mengandalkan kiasan anti- Semetik , seperti serangan yang didalangi oleh Israel.

Banyak yang mengklaim bahwa karena "bahan bakar jet tidak dapat melelehkan balok baja", Menara Kembar pasti telah dihancurkan dengan penghancuran terkendali dari bom yang ditanam sebelum pesawat menabrak. Akan tetapi, pada akhirnya film dokumenter NOVA 2006 membantah klaim ini.

2. Iklan Subliminal

Subliminal sendiri berarti memberikan stimulus untuk mempengaruhi pikiran seseorang tanpa mereka sadari. Subliminal message sendiri berarti rangsangan visual atau pendengaran yang bisa mempengaruhi pikiran alam bawah sadar dan sering kali dimasukkan ke dalam media lain seperti iklan TV atau sebuah lagu.

Pada 1980-an, keprihatinan atas pesan subliminal menyebar ke band-band seperti Styx dan Judas Priest, dengan band terakhir bahkan dituntut pada 1990 karena diduga menyebabkan bunuh diri seorang remaja dengan pesan subliminal.

Pada faktanya, meski pemrosesan mental subliminal memang ada, dan bisa diuji. Tetapi seseorang yang mempersepsikan sesuatu (pesan atau iklan, misalnya) secara tidak sadar jumlahnya sangat sedikit.

3. Teori Konspirasi Pendaratan Bulan

Teori konspirasi pendaratan Bulan atau sering disebut teori hoaks bulan terbaik merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah mendarat di bulan. NASA dengan cerdik membuat foto dan rekaman pendaratan di bulan di sebuah studio di Nevada.

Banyak astronot tersinggung oleh implikasi bahwa mereka memalsukan pencapaian mereka. Pada tahun 2002, ketika ahli teori konspirasi Bart Sibrel menghadapi Buzz Aldrin dan memanggilnya "pengecut dan pembohong" karena memalsukan pendaratan di bulan, pria berusia 72 tahun itu meninju rahang Sibrel.

4. Kematian Paul McCartney

"Paul telah mati" adalah sebuah legenda urban dan teori konspirasi yang menyatakan bahwa Paul McCartney dari band rock Inggris the Beatles wafat pada 1966 dan secara rahasia digantikan oleh orang yang terlihat mirip.

Namun, band tersebut memberikan petunjuk di sampul album dan lirik mereka untuk mengisyaratkan kepada publik bahwa ada sesuatu yang salah.

Misalnya, di sampul album Abbey Road, keempat Beatles difoto sedang berjalan melintasi zebra cross, tetapi hanya McCartney yang bertelanjang kaki dan tidak sejalan dengan tiga lainnya. Hal ini membuat banyak penggemar kian penasaran dan berkumpul untuk mencari lebih banyak petunjuk.

5. Pembunuhan John F. Kennedy

Pembunuhan Presiden John F Kennedy yang dirinya tewas ditembak mati di Dallas, Texas terus ramai diperbincangkan oleh publik.

Banyak orang yang berpikir bahwa dalang pembunuhan Kennedy, yaitu pemerintah Fidel Castro, atau mungkin aktivis anti-Castro, atau kejahatan terorganisir, atau CIA, atau Wakil Presiden Lyndon Johnson.

6. Jatuhnya UFO di Roswell, AS

Berita tentang jatuhnya UFO di Roswell hingga saat ini masih meninggalkan misteri. Apakah benar itu UFO, atau perlengkapan perang?

Pemerintah pada awalnya mengklaim itu semacam piring terbang, kemudian mencabut pernyataan itu dan mengklaim itu benar-benar sebuah balon cuaca. Namun bukti terbaik menunjukkan bahwa itu bukanlah piring terbang atau balon cuaca, melainkan balon militer rahasia di ketinggian yang dijuluki Proyek Mogul.

Ternyata, deskripsi reruntuhan yang pertama kali dilaporkan oleh saksi mata asli sangat cocok dengan foto balon Proyek Mogul, sampai ke lapisan keperakan dan simbol aneh di sisinya.

Kisah-kisah tentang benda asing yang jatuh tidak muncul sampai beberapa dekade kemudian dan pada kenyataannya tidak ada yang menganggap kecelakaan Roswell sebagai sesuatu yang luar angkasa atau tidak biasa sampai tiga puluh tahun kemudian, ketika sebuah buku tentang topik tersebut diterbitkan. Sebaliknya, terungkap bahwa itu program mata-mata era Perang Dingin .

7. Pengungkapan Kaum Yahudi

"The Protocols of the Learned Elders of Zion" adalah buku antisemit palsu yang konon mengungkapkan konspirasi Yahudi untuk menguasai dunia.

Ini pertama kali muncul di Rusia pada tahun 1905, dan menggambarkan bagaimana moralitas, keuangan, dan kesehatan orang Kristen akan menjadi sasaran sekelompok kecil orang Yahudi yang kuat.

Meskipun buku tersebut telah sepenuhnya didiskreditkan sebagai tipuan dan pemalsuan, buku tersebut masih dicetak dan diedarkan secara luas di seluruh dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : konspirasi Covid-19 bulan