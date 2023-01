GoFood Klaim Kinerja Naik 2 Kali lipat di Indonesia dan Vietnam

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - GoFood, layanan pesan antar milik PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), mengeklaim nilai transaksi di Indonesia dan Vietnam pada 2022 tumbuh dua kali lipat di atas rata-rata Asia Tenggara dibandingkan dengan 2021.

Director/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GOTO Catherine H. Sutjahyo mengatakan pertumbuhan ini disokong dengan naiknya jumlah pelanggan setia dan meningkatnya rata-rata nilai transaksi per pelanggan pada semester II/2022.

"Kesuksesan ini merupakan wujud keberhasilan strategi GoFood yang berfokus pada pertumbuhan basis pelanggan setia dan berkualitas melalui inovasi produk," ujar Catherine dalam siaran pers, Kamis (19/1/2023).

Berdasarkan data internal, terjadi peningkatan proporsi pelanggan di Indonesia dari 38 persen menjadi 52 persen dari total jumlah pelanggan GoFood. Tren positif bisnis GoFood di Indonesia diikuti bisnis GoFood di Vietnam.

GoFood juga menuturkan beberapa strategi utama untuk mempercepat profitabilitas. Pertama, memperkuat brand GoFood sebagai layanan OFD yang memberikan pengalaman kuliner paling menyenangkan dengan rekomendasi tepat berbasis teknologi pencarian.

Kedua, mengembangkan teknologi machine learning untuk alokasi promo yang lebih efektif ke calon pelanggan (potential user), pelanggan baru (new user) maupun yang telah menjadi pelanggan GoFood (existing user) yang dapat didorong menjadi pelanggan setia.

Ketiga, meningkatkan efisiensi dari promo yang dilakukan secara mandiri oleh mitra usaha GoFood (merchant funded promo) untuk membantu meningkatkan pendapatan mitra usaha sekaligus menekan biaya pemasaran merchant.

GoFood juga mengklaim telah sukses menjalankan beragam inisiatif yang menghadirkan solusi atas kebutuhan pelanggan serta mendukung pertumbuhan bisnis. Mode Hemat, misalnya, hadir untuk memberikan opsi biaya ongkir yang lebih terjangkau untuk menjaga daya beli pelanggan.

Selain itu, GoFood juga meluncurkan menu dengan porsi lebih kecil dengan harga lebih terjangkau. Lebih lanjut, paket berlangganan GoFood PLUS juga semakin memperoleh animo positif dari masyarakat yang mana jumlah paket langganan naik hampir 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2022, di tengah maraknya layanan cloud kitchen yang gulung tikar di industri pesan antar makanan, jumlah Dapur Bersama GoFood justru meningkat 170 persen dibandingkan dengan 2021, yakni menjadi 73 lokasi Dapur Bersama yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia.

Sementara, jumlah mitra usaha kuliner GoFood di Indonesia pada 2022 meningkat sebanyak 45 persen dibanding 2021.

