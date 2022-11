Jiwa Group Raih Penghargaan Merek Bergengsi Dunia, Apa Rahasianya?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Jiwa Group, yang dikenal menaungi tiga merek produk yakni Kopi Janji Jiwa, Jiwa Toast, dan Jiwa Tea kembali mendapatkan penghargaan merek bergengsi kelas dunia

Janji Jiwa dan Jiwa Toast berhasil meraih gelar Brand of The Year dari World Branding Awards (WBA) 2022-2023 untuk dua kategori, yakni Retailer Coffee untuk Janji Jiwa dan Cafe Chain untuk Jiwa Toast.

Lebih dari 100,000 konsumen di 45 negara telah memilih brand favorit mereka. Dari proses pemilihan ini, terdapat lebih dari 3,500 merek yang masuk sebagai nominasi, tetapi hanya 206 merek yang mendapatkan titel Brand of the Year.

Para pemenang ajang bergengsi ini telah melewati tahap penjurian secara ketat antara lain penilaian brand, riset pasar konsumen, dan voting publik. Rata-rata, hanya ada lima pemenang per negara pada ajang tahun ini.

WBA diselenggarakan oleh World Branding Forum (WBF), organisasi nirlaba global yang fokus menghargai kerja keras dan kesuksesan sejumlah produk global dan nasional.

Billy Kurniawan, CEO dan Founder Jiwa Group mengatakan kemenangan untuk dua brand sekaligus ini tentu buah dari kerja keras tim Janji Jiwa dan Jiwa Toast dalam memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan.

“Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan para konsumen. Kami berkomitmen penghargaan ini akan menjadikan brand kami semakin dipercaya dan loyalitas konsumen tetap terjaga dengan baik,” jelas Billy seperti dikutip, Sabtu (12/11/2022).

Gebrakan dan inovasi yang menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas, merupakan modal utama untuk bergerak maju di dunia F&B Indonesia.

Jiwa Group, sejak beroperasi pertama kali 2018 hingga kini telah memiliki lebih dari 900 outlet di lebih dari 100 kota dari 33 provinsi di Indonesia. Selain kopi, Jiwa Toast dan Jiwa Tea sepanjang 2021 tercatat telah menjual 40 juta produk, meningkat dua kali lipat dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Jiwa Toast menerapkan konsep baru sejak 2019. Sama halnya Janji Jiwa, Jiwa Toast berkonsep ‘Grab & Go’, yang memudahkan masyarakat menikmati roti dengan cita rasa khas sambil beraktivitas dan tetap memberikan sajian fresh ketika sampai di tempat tujuan.

Sebagai pelengkap Kopi Janji Jiwa, Jiwa Toast juga beberapa kali melakukan gebrakan dengan berkolaborasi bersama tokoh dan brand popular untuk memperkuat kehadiran brand dan meningkatkan pangsa pasar.

Selain meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi menu, Jiwa Group juga berinovasi melalui penggunaan teknologi, yang terbukti memiliki daya dobrak tinggi bagi pertumbuhan bisnisnya. Peran kanal digital sangat penting, terutama penggunaan media sosial untuk engagement dengan pelanggan, hingga integrasi dengan platform online marketplace dan food delivery.

Keberhasilan Janji Jiwa dan Jiwa Toast tersebut sejalan dengan survei dari Frontier Group, perusahaan yang bergerak di bidang riset pemasaran, teknologi dan digital. Frontier Group menilai kedua brand ini dinilai superior atau TOP.

Keduanya sukses melampaui tiga parameter pengukuran Top Brand yang meliputi; Top Mind of Share sebagai merek yang paling dikenal konsumen, Top of Market Share sebagai merek yang paling banyak dibeli konsumen dan Top of Commitment Share sebagai merek yang mampu menciptakan loyalitas konsumen.

