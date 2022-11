Thrive Gandeng Korsel Kembangkan Robot Canggih di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaani information and technology (IT) Indonesia, Thrive menggandeng perusahaan teknologi asal Korea Selatan Hills Robotic Co., Ltd untuk memproduksi teknologi robot di Tanah Air.

CEO Thrive Eddy Yansen mengatakan perkembangan teknologi saat ini tentunya mengubah cara hidup manusia dalam berbagai jenis aspek.

Terlebih lagi dengan adanya revolusi industri 4.0, dimana dunia industri dan pekerjaan manusia telah banyak mengalami perubahan.

Baca Juga : Canggih! Robot Anjing Bisa Membantu Pekerjaan Manusia

Salah satunya yaitu banyak pekerjaan yang telah tergantikan perannya oleh robot dan kecerdasan buatan.

Bahkan robot dan kecerdasan buatan sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang kesehatan, transportasi, pertahanan, edukasi, industri manufaktur dan masih banyak lagi.

“Hal tersebut menjadi dasar pemikiran Thrive untuk menciptakan peluang baru yang akan memberikan kemudahan inovatif untuk pebisnis agar dapat memudahkan proses usaha dan memenuhi target yang efisien,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/11/2022).

Baca Juga : Misi Mencari Jejak Alien, NASA Siapkan Robot Mini

Oleh karena itu, Thrive menggandeng Hills Robotic Co., Ltd untuk memproduksi teknologi robotik di Tanah Air.

Kerjasama ini menjadi kesempatan emas untuk Thrive agar dapat terus berkembang dan menciptakan gebrakkan baru di dunia bisnis Indonesia.

Pasalnya, tak bisa dipungkiri bahwa teknologi robotik unggul dalam ketelitian dan kecakapan untuk produksi sebuah produk.

Baca Juga : Elon Musk Percaya Manusia Bisa Pindahkan Ingatan ke Robot

"Teknologi robotik ini juga bisa dijadikan alat investasi yang bukan hanya menghasilkan untuk saat ini tapi dikemudian hari harga robotik akan terus meroket. Menginvestasikan alat produksi dengan teknologi robotik merupakan langkah bijak, persaingan bisnis yang mulai sulit dikendalikan terkadang membuat pelaku usaha memikirkan cara untuk terus berinovasi agar tidak terlupakan dan tertinggal, dan penyediaan teknologi robotik ini bisa menjadi langkah awal yang tepat,” tuturnya.

Thrive melakukan kerjasama strategis untuk menghadirkan solusi digital yang inovatif untuk setiap pebisnis agar dapat mewujudkan proses produksi yang efisien.

“Kami siap untuk menghadapi tantangan baru terhadap teknologi robotik yang terus berkembang. Kami siap menginvestasikan alat produksi Robotik untuk memenuhi kebutuhan serta persaingan bisnis di masa depan,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : properti