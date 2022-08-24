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5 Kode Redeem Aktif PUBG Mobile 24 Agustus 2022, Free Assassin Suit

Segera klaim kode redeem PUBG Mobile terbaru di bawah ini untuk mendapat reward spesial.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 24 Agustus 2022  |  07:58 WIB
5 Kode Redeem Aktif PUBG Mobile 24 Agustus 2022, Free Assassin Suit
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

Kode redeem PUBG Mobile 24 Agustus 2022:

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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