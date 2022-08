GoTo Luncurkan Website Mitra Usaha, Pusat Informasi UMKM

Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) resmi meluncurkan situs web Mitra Usaha GoTo yang menjadi pusat informasi terintegrasi bagi UMKM lokal dari berbagai bidang, termasuk jutaan mitra usaha di dalam ekosistem GOTO.

Setidaknya 15,1 juta mitra usaha dalam ekosistem GOTO, yakni pelaku usaha di Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial, dapat mengakses informasi berbagai program, solusi, dan inisiatif di laman www.mitrausahagoto.com.

Bukan hanya pelaku usaha yang telah menjadi mitra, pelaku usaha lainnya yang tertarik menjadi mitra usaha juga dapat mengakses laman tersebut.

Chief of Corporate Affairs GoTo Nila Marita menjelaskan dalam pengembangan ekonomi digital, membutuhkan banyak pihak untuk berkolaborasi, dan GOTO berharap dengan adanya website tersebut dapat membantu pelaku UMKM untuk semakin produktif dalam mengembangkan usahanya.

“Transisi ke dalam ranah digital tentunya semakin besar tetapi tidak bisa berhenti di situ, butuh peran dari semua pihak, seperti GOTO dan pemerintah dan tentu saja para pelaku usaha supaya kami bisa bahu membahu untuk tumbuh lebih besar dan lebih baik,” ujarnya, Selasa (23/8/2022).

Situs web Mitra Usaha GoTo ini juga menjadi pusat pengenalan layanan solusi bisnis komprehensif GOTO untuk para pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya. Beberapa di antaranya yakni:

1. Layanan untuk membantu efisiensi operasional dan administrasi seperti GoBiz, Selly, Moka, dan GoKasir.

2. Layanan pembayaran digital melalui Midtrans, GoPay, dan GoBiz PLUS.

3. Layanan marketplace dan discovery produk melalui Tokopedia, GoFood, dan GoStore.

4. Layanan logistik melalui GoSend dan pemenuhan pesanan (fulfillment) melalui Dilayani Tokopedia.

5. Layanan permodalan untuk pengembangan usaha melalui GoModal by Findaya dan Modal Toko by Dhanapala.

Tersedianya informasi yang bermanfaat bagi mitra usaha secara terintegrasi tersebut merupakan wujud sinergi ekosistem GoTo dalam memberi manfaat bagi semua pihak di dalam ekosistem, termasuk lebih dari 15,1 juta mitra usaha GoTo dan pelaku usaha lainnya yang tertarik menjadi mitra usaha.

Di dalam situs web Mitra Usaha GoTo, UMKM juga dapat menemukan berbagai seri edukasi bisnis dan peningkatan kapasitas pelaku usaha yang berkelanjutan, baik melalui kelas hingga komunitas mitra usaha seperti Komunitas Partner GoFood (Kompag), Keluarga Tokopedia (K-Top) dan Komunitas Partner Retail GoTo Financial (Kontag).

GOTO melihat jumlah mitra usaha terus bertumbuh setiap harinya, terbukti semenjak pandemi Covid-19, sudah lebih dari empat juta mitra usaha baru yang bergabung dalam ekosistem.

VP of Seller Experience Tokopedia Puput Hidayat menyampaikan untuk memaksimalkan dampak sosial yang diciptakan, GOTO telah berkolaborasi dengan pemerintah dan regulator, seperti kelas pengembangan usaha untuk UMKM.

“Selain itu, inisiatif Garda Transformasi Formal Usaha Mikro [Transfumi] hasil kolaborasi dengan Kemenkop UKM RI untuk memfasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha [NIB]. UMKM dengan NIB terdaftar nanti bisa mendapat kemudahan pengembangan usaha diantaranya sertifikasi halal, akses peminjaman modal, program bantuan pemerintah, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Talkah Badrus berharap dengan adanya wadah yang membantu para pelaku UMKM menjalankan bisnisnya akan mendukung target pemerintah, yakni 1,5 juta wirausaha baru.

“Saya sangat mengapresiapi peluncuran website Mitra Usaha GoTo. Dapat menjadi stimulus bagi UMKM. Target 1,5 juta wirausaha baru harus tercipta dan ini sangat mebantu penciptaan wirausaha baru,” katanya.

