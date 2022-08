Bersama SIRCLO, Mother of Pearl Raih Pendapatan 1 Miliar saat Rilis Produk So-XTRA

Bisnis.com, SOLO - Mother of Pearl, brand kecantikan milik beauty influencer Tasya Farasya, berkolaborasi dengan SIRCLO, perusahaan omnichannel commerce enabler, untuk memperluas presensinya secara online melalui Shopee.

Kerja sama itu dijalin juga untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari beauty enthusiast di seluruh Indonesia.

Selain mengumumkan peluncurannya di Shopee, Mother of Pearl turut memperkenalkan beragam produk eksklusif yang hanya dapat diperoleh melalui e-commerce tersebut.

Produk yang dikenalkan yakni So X-TRA! Peptides Sunscreen Foundation SPF 40 PA++ yang miliki 5 shade terbaru dari Cover Age High Coverage Creamy Concealer.

Dalam perilisan pertamanya pada Senin (8/8/2022) lalu, Mother of Pearl berhasil mencatatkan rekor dengan 200 ribu traffic produk pada 5 menit pertama.

Tidak hanya itu, pada hari peluncuran Official Store mereka di Shopee Mall yang difasilitasi oleh SIRCLO Commerce, hanya dalam kurun waktu kurang dari 15 menit, Mother of Pearl berhasil meraup 1 miliar lewat penjualan sunscreen foundation dan concealer barunya.

Produk So X-TRA

Produk eksklusif yang diluncurkan oleh Mother of Pearl, So X-TRA! Peptides Sunscreen Foundation SPF 40 PA++, merupakan foundation mencakup sunscreen yang mampu melindungi kulit dari sinar UV A dan UV B.

Dengan kandungan peptide dan niacinamide serta aplikator berupa brush yang membuatnya semakin mudah untuk digunakan, produk yang dibandrol dengan harga Rp. 249 ribu ini menawarkan 12 shade bagi beragam warna kulit dengan hasil akhir velvet matte dan coverage medium-to-full.

Antusiasme tinggi

Antusiasme masyarakat yang terlihat dari tingginya transaksi Mother of Pearl di Shopee ini selaras dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh SIRCLO bersama Katadata Insight Center pada tahun 2021 lalu.

Berdasarkan data tersebut, kategori Health dan Beauty menempati urutan pertama penyumbang transaksi tertinggi di e-commerce, yaitu sebesar lebih dari 40% total transaksi yang ada.

Hingga saat ini, 30% brand yang telah menggunakan layanan dari SIRCLO untuk menyasar e-commerce pun berasal dari industri kecantikan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kosmetik dan peralatan kecantikannya secara digital.



“Setelah 9 tahun SIRCLO hadir sebagai enabler bagi brand untuk menyasar ranah penjualan online, kami melihat bahwa industri kecantikan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kemunculan Mother of Pearl dan brand-brand lokal di industri yang disertai oleh respon positif dari masyarakat menandai bahwa brand asal Indonesia pun mampu bersaing dengan menghadirkan pendekatan personal dan lokalisasi di industri kecantikan. Dengan potensi-potensi yang telah dimiliki oleh Mother of Pearl, menjadi suatu kebanggaan pula bagi SIRCLO untuk memperkuat posisi mereka melalui ragam kanal penjualan online,” kata Danang Cahyono, CEO Enterprise Solutions, SIRCLO.



Danang menambahkan, agar dapat unggul di industri e-commerce, selain kuat dari segi kualitas produk, menjadi penting bagi brand lokal untuk memiliki kapabilitas channel management yang mumpuni, mulai dari aksesibilitas agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen, autentisitas sebagai bentuk jaminan atas keaslian barang, distribusi, pemasaran, hingga pelaporan data.

Melalui layanan SIRCLO Commerce, Mother of Pearl memperoleh fasilitas yang menyeluruh tersebut guna mendorong pertumbuhan bisnis serta mampu menghadirkan beragam pilihan kanal bagi para beauty enthusiast untuk berbelanja secara online.



“Walau baru diluncurkan pada pertengahan tahun lalu, kami sangat bersyukur atas antusiasme para beauty enthusiast terhadap rangkaian produk yang dihadirkan oleh Mother of Pearl. Selain terus berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan produk, kami juga ingin memberikan kemudahan akses kepada semakin banyak teman-teman wanita di Indonesia untuk mempercantik diri secara maksimal. Hal inilah yang turut mendorong kami untuk menggandeng SIRCLO Commerce sebagai partner Mother of Pearl, dalam menjangkau konsumen melalui berbagai kanal resmi penjualan online. Sebagai bentuk apresiasi kami kepada para beauty enthusiast, kami pun turut menjadikan momentum peresmian Official Store di Shopee ini untuk meluncurkan rangkaian produk makeup terbaru dari Mother of Pearl,” ungkap Chief Executive Officer Mother of Pearl Tasya Farasya.

Kedepannya, Mother of Pearl akan terus memperkuat posisinya di ekosistem e-commerce dengan dukungan dari SIRCLO.

