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Kode Redeem PUBG Mobile Terbaru 15 Juli 2022, Berlimpah Hadiah Menarik

Klaim kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini Jumat (15/7/2022) di bawah ini.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 15 Juli 2022  |  07:08 WIB
PUBG Mobile
PUBG Mobile

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

Kode redeem PUBG Mobile 15 Juli 2022:

S77O UC9K KNCP
8C2A 26VB LPI2
K34N BDPO 1T9D
J66T 7149 6BDV
IM3T 3LLJ 3FQQ
5PVF HEF2 8QBV
1PNR 2S4C BSLM
9IES OFQA 72TH
781O K6AG MCDS

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Kode Redeem PUBG PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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