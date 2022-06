Hasil MSC 2022 Mobile Legends: RRQ Hoshi Gagal Bawa Pulang Gelar Juara ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Tim esports Indonesia, RRQ Hoshi, nyaris menjadi juara turnamen Mobile Legends, MSC 2022.

MSC 2022 Mobile Legends digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia mengirim dua wakil yakni RRQ Hoshi dan Onic Esports.

Jika Onic Esports tersisih di fase grup, laju RRQ Hoshi lebih apik hingga mampu menembus grand final MSC 2022 Mobile Legends 2022.

Sayangnya, RRQ Hoshi gagal membawa pulang gelar juara MSC 2022 Mobile Legends setelah kalah dari wakil Filipina, RSG PH, dalam partai grand final, Minggu (19/6/2022).

RRQ Hoshi kalah 0-4 dari RSG PH, sekaligus membalas kekalahan mereka pada pertandingan sebelumnya pada final upper bracket, Sabtu (18/6/2022).

Berlangsung dalam format best of seven untuk menentukan pemenang dari tujuh gim, RRQ Hoshi menggunakan line up sama seperti pertandingan sebelumnya yaitu Alberttt, R7, Vyn, Clayyy dan Skylar, tanpa kehadiran Lemon, sementara RSG PH menurunkan line up Nathzz, Light Emann, Aqua dan Demonkite.

Pertarungan gim pertama diawali dengan RSG PH yang mendapatkan poin kill pertama pada menit awal pertandingan.

Turret RRQ Hoshi satu per satu diruntuhkan sementara RSG PH semakin bersatu padu dalam mendapatkan lord keempat yang membantu menggempur pertahanan lawan.

Clayyy yang menjadi pemain terakhir RRQ Hoshi yang tersisa di base akhirnya tumbang tidak dapat menahan serangan RSG PH yang melakukan sapu bersih pemain dan akhirnya menguasai base pada menit ke-28 untuk mendapatkan gim pertama.

Gim kedua dimulai dengan RSG PH kembali mendapatkan poin kill pertama, tetapi perlawanan dilancarkan RRQ Hoshi dengan Alberttt berhasil menculik dua pilar RSG PH.

Munculnya lord kelima menjadi awal pertarungan yang tak tertahankan bagi RRQ Hoshi ketika harus kehilangan tiga pemain. Alberttt dan Vyn tidak dapat mempertahankan base mereka yang membuat RSG PH lagi-lagi melakukan sapu bersih untuk kemenangan kedua 2-0 pada menit ke-25.

Perlawanan sengit gim ketiga menjadi momen perjuangan RRQ Hoshi dalam mendapatkan angka terbukti dengan durasi permainan yang berlangsung hampir setengah jam.

Berhasil mengontrol tempo permainan, RSG PH akhirnya menuntaskan base RRQ Hoshi dengan menumbangkan Alberttt, R7, Skylar, dan menyisakan Clayyy yang akhirnya tak mampu bertahan. RSG PH berhasil mendapatkan gim ketiga dengan kedudukan 3-0.

Gim keempat RRQ Hoshi bermain tidak teratur. Tekanan untuk mengejar skor membuat mereka bermain terburu-buru yang justru berakibat banyak kehilangan poin kill.

Clayyy yang lagi-lagi menjadi penghuni terakhir tidak dapat menahan serangan dan terpaksa merelakan base ke tangan RSG PH.

