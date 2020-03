XL Axiata Dorong Literasi Digital untuk Perempuan

Bisnis.com, JAKARTA -- PT XL Axiata Tbk. melalui inisiasi perusahaan bernama Sisternet bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi menyelenggarakan program edukasi untuk kalangan perempuan dengan tajuk Siberkreasi Class 'Hangout Online'.

Program tersebut meliputi penyelenggaraan kegiatan diskusi interaktif secara daring yang membahas materi tentang literasi digital serta isu-isu terkini yang relevan dengan masyarakat.

Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengatakan kondisi saat ini mengharuskan perusahaan untuk mencari solusi agar program-program edukasi untuk kalangan perempuan tidak terhenti.

"Karena itu kami mengalihkan kelas-kelas tatap muka menjadi online, dengan memanfaatkan sarana digital yang ada, yaitu saluran YouTube secara live streaming. Ada nilai lebih jika kami menyelenggarakannya secara online, salah satunya adalah pesertanya menjadi tidak terbatas dan bisa dari mana saja,” ujar Tri dalam siaran persnya, Senin (30/3/2020).

Tri mengatakan kelas online telah berhasil dilaksanakan sejak 19 Maret 2020 lalu, dan hingga saat ini sudah terlaksana sebanyak empat kelas dengan tema yang berbeda-beda.

Rencananya, hingga pekan pertama April 2020, total akan ada enam kali kelas. Tema-tema yang dimaksud disesuaikan dengan situasi dan kondiri terkini di mana masyarakat harus menghadapi mewabahnya ancaman Covid-19, dan di sisi lain harus bisa tetap produktif.

Ketua Umum GNLD Siberkreasi Yosi Mokalu berharap berbagai kegiatan daring ini dapat terus mendorong masyarakat untuk tetap memanfaatkan platform digital tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tapi juga supaya masyarakat tetap produktif sembari menunggu situasi aman dari COVID-19.

Kelas-kelas edukasi menghadirkan total 18 narasumber yang memiki kompetensi di bidangnya, meliputi dokter yang juga youtuber kecantikan dan kesehatan, dr. Clarin Hayes, blogger dari komunitas Emak Blogger, Mira Sahid, artis yang juga aktivis perempuan, Olga Lydia, Clara Bernadeth selaku Influencer, dan penggiat sosial media Wicaksono atau yang dikenal juga sebagai Ndoro Kakung.

Kelas pertama yang diselenggarakan 19 Maret 2020, bertema 'Jaga Diri, Jaga Jarak' dengan membahas sosialisasi antisipasi penyebaran COVID-19, termasuk Self Care, Self Awareness, Social Distance.

Kelas berikutnya pada 23 Maret 2020 bertema 'Jangan Panik, Tetap Asik' tentang pengalaman netizen selama seminggu bekerja dari rumah dan bagaimana menghadapi hoax.

Kelas berikutnya pada 26 Maret 2020 mengangkat tema 'Empati dan Kontribusi' hal positif dalam mendukung pemerintah dan masyarakat. Lalu, pada 30 Maret 2020 bertema 'Berkreasi Dirumah Bersama Bocah' buat buat orangtua dan anak-anak.

Pada 2 April 2020 mendatang kelas akan mengangkat tema 'Work From Home, Learn From Home'. Lalu, pada 6 April 2020, 'Crisis Communication in Digital Era : cara berkomunikasi dengan baik'.

Masyarakat, terutama kalangan perempuan termasuk ibu-ibu rumah tangga, bisa mengikuti program yang menarik dan bisa menambah wawasan ini dengan cara mendaftarkan diri di https://www.sisternet.co.id/page/event.

Untuk memperkuat program, kelas edukasi online ini juga di dukung oleh beberapa mitra yaitu Kumpulan Emak-Emak Blogger, Kreator Nongkrong, Mafindo, AIS Nusantara, Parentalk, ICT Watch, Sejiwa, Maverick, RelawanTIK, dan Young On Top.

Program tersebut diadakan secara live streaming via Kanal youtube Siberkreasi setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 19.30-21.00 WIB.