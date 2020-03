iCIO Awards Resmi Digelar, Ini Para Pemenangnya

Bisnis.com, JAKARTA - iCIO Awards kembali digelar. Sebanyak 3 Chief Information Officer (CIO) dan 1 Chief Executive Officer (CEO) meraih penghargaan yang diselenggarakan dalam ajang CTI IT Infrastructure Summit 2020 di The Tribata Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Keempat nama tersebut, masing-masing meraih penghargaan di 4 kategori, antara lain The Most Innovative CIO, The Most Influencial CIO, The Most Intelligence CIO dan The Most Inspiring CEO.

Untuk kategori The Most Innovative CIO 2020, penghargaan diraih oleh M. Wahyu Wibowo yang berposisi sebagai Director Risk Management and Information Technology PT Jasa Raharja Persero.

Kemudian untuk kategori The Most Influential CIO, penghargaan diraih oleh Abdy Dharma Salimin selaku Director Technology & Operations PT Bank Permata Tbk.

Kategori berikutnya, yakni The Most Intelligent CIO, penghargaan diraih oleh Vice President of ICT PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Arief Rahardjo.

Kategori terakhir, The Most Inspiring CEO, tahun ini diraih oleh Chief Executive Officer (CEO) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics) M. Kuncoro Wibowo.

Penghargaan yang telah diselenggarakan pada tahun ketujuh ini memberikan penghargaan terhadap CIO dan CEO dari beragam industri dan latar belakang yang mampu membuktikan diri sebagai mitra inovasi dalam dunia bisnis guna membantu perusahaan mewujudkan nilai terbesar dari teknologi informasi.

Untuk meraih iCIO Awards, nominator perlu memiliki serta menunjukkan ketajaman komersial, manajemen teknologi yang mutakhir, serta kemampuan relasional yang mumpuni untuk memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan dalam organisasi masing-masing.

