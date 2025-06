WCS Abysena Resmi Bergabung dengan NS Solutions Corporation

Bisnis.com, JAKARTA- PT WCS Abyakta Nawasena (WCS Abysena), perusahaan teknologi lokal dengan spesialisasi dalam solusi ERP Microsoft Dynamics 365, resmi diakuisisi oleh NS Solutions Corporation (NSSOL), perusahaan teknologi asal Jepang dan PT NSSOL Systems Indonesia (NSIDN).

Hal ini guna menjawab tuntutan era tranformasi digital. Saat ini, perusahaan-perusahaan harus mampu mengintegrasikan teknologi, data, dan proses bisnis secara menyeluruh. Menjawab tantangan ini.

WCS Abysena merupakan hasil spin-off dari PT Wahana Ciptasinatria (WCS), yang telah berkiprah di Indonesia sejak 1995, dan dikenal sebagai penyedia solusi teknologi berbasis Microsoft yang adaptif dan inovatif.

WCS Abysena selama ini telah membantu berbagai sektor, mulai dari manufaktur, distribusi, hingga jasa, untuk merancang dan menerapkan sistem digital yang mendukung efisiensi dan pertumbuhan bisnis.

Namun, percepatan transformasi digital di Indonesia menuntut solusi yang lebih terintegrasi dan berstandar global.

“Kami menyadari bahwa untuk menjawab tantangan transformasi digital nasional, kami perlu memperkuat daya saing melalui sinergi global. Bergabungnya WCS Abysena dengan NSSOL bukan hanya soal pertumbuhan bisnis, tapi tentang kesiapan kami untuk membawa standar baru dalam solusi digital yang lebih terintegrasi, aman, dan adaptif,” ujar Gigih Prakoso, Direktur PT WCS Abyakta Nawasena, dikutip dari siaran pers, Selasa (10/2/2025).

Baca Juga Pengamat Desak Peraturan Artificial Intelligence (AI) Segera Disampaikan ke Prabowo

Gigih pun menyebutkan, data IDC Indonesia 2024 menunjukkan bahwa hanya 32% perusahaan siap menghadapi transformasi digital secara menyeluruh, walaupun 87% perusahaan menyadari pentingnya digitalisasi.

Tantangan terbesar adalah kurangnya integrasi sistem dan kesiapan keamanan data. Dalam konteks tersebut, kolaborasi dengan mitra global menjadi solusi strategis untuk mempercepat adopsi teknologi yang tepat.

NS Solutions Corporation (NSSOL) memiliki pengalaman luas dalam pengembangan sistem informasi enterprise dan transformasi digital di Asia dan global. Melalui akuisisi ini, WCS Abysena resmi menjadi bagian dari NSSOL Group, memperluas jangkauan layanan dan memperkuat solusi digital yang ditawarkan, baik untuk perusahaan lokal maupun perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia.

Baca Juga RI Fokus Kembangkan Artificial Intelligence (AI), Microsoft Bilang Begini

“Ini bukan hanya soal kapabilitas, tapi juga keselarasan visi, bagaimana bisa bersama-sama menciptakan solusi digital yang berdampak nyata bagi masyarakat dan industri,” ungkap Kazuhiko Tamaoki, the President and Representative Director of NS Solutions Corporation (NSSOL).

Kolaborasi ini akan mempercepat adopsi teknologi seperti ERP berbasis cloud, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data, yang sangat dibutuhkan pelaku industri agar lebih efisien dan kompetitif di pasar regional dan global.

Selain itu, langkah ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia untuk mendorong investasi di bidang teknologi informasi dan transformasi digital.