Amazon Luncurkan Alexa Plus dengan AI yang Keunggulannya Lebih Canggih

Bisnis.com, JAKARTA - Amazon meluncurkan Alexa Plus, versi terbaru dari asisten suara Alexa yang didukung oleh teknologi AI generatif.

Melansir dari The Verge, Kamis (27/2/2025) peluncuran ini menandai langkah Amazon untuk mengejar Google dengan Gemini miliknya.

Alexa Plus berjanji untuk mengatasi banyak hambatan yang ada dalam interaksi dengan asisten suara, menjadikannya lebih cerdas dan fleksibel dalam membantu pengguna.

Salah satu fitur utama Alexa Plus adalah kemampuannya untuk melakukan berbagai tugas kompleks. Pengguna dapat meminta Alexa untuk memesan bahan makanan, mengirim undangan acara ke teman-teman, serta mengingatkan detail pribadi seperti diet dan preferensi film.

Amazon menjelaskan bahwa Alexa Plus dirancang untuk lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan penggunanya.

Untuk akses ke Alexa Plus, pengguna dikenakan biaya US$19,99 per bulan, atau gratis bagi anggota Amazon Prime yang sudah berlangganan dengann biaya US$14,99 per bulan atau US$139 per tahun.

Selain itu, pengguna juga mendapatkan akses ke situs web Alexa untuk "pekerjaan format panjang", serta aplikasi Alexa baru yang dibuat khusus untuk berinteraksi dengan asisten AI ini.

Alexa Plus tersedia untuk berbagai perangkat Echo, termasuk Echo Show 8, 10, 15, dan 21. Pengguna yang masih berada dalam tahap akses awal dapat menggunakannya tanpa biaya tambahan, dengan peluncuran resmi dimulai bulan depan.

Fitur lainnya mencakup kemampuan Alexa Plus untuk melakukan percakapan lebih alami dengan tetap menggunakan kata "Alexa" sebagai kata bangunannya.

Dengan kemampuan penglihatan, Alexa Plus dapat mengambil gambar dan menganalisis gambar tersebut, serta memberikan informasi dari berbagai sumber seperti Yelp dan berita lokal.

Alexa juga dapat membantu merencanakan perjalanan atau memesan reservasi makan malam. Selain itu, Alexa Plus memungkinkan kontrol lebih lanjut atas perangkat rumah pintar, menciptakan rutinitas otomatis, dan membantu menemukan musik berdasarkan deskripsi yang lebih kabur.

Dalam demo, Alexa Plus bahkan menunjukkan kemampuan untuk memahami konteks, seperti mengetahui apakah seseorang baru saja membawa anjing jalan-jalan dengan memanfaatkan kamera rumah pintar.

Amazon juga menampilkan potensi Alexa Plus dalam menghasilkan cerita dan seni AI, berkat penggunaan model bahasa besar (LLM) yang terkenal.

Keunggulan Alexa Plus terletak pada penggunaan model Amazon Nova yang unik, selain model dari mitra seperti Anthropic, untuk memilih model terbaik yang sesuai dengan tugas yang diberikan.

Alexa Plus juga memperoleh data dari berbagai mitra seperti The Associated Press, Politico, The Washington Post, dan Reuters, yang memperkaya jawabannya dalam topik-topik seperti pasar keuangan dan olahraga.

Dengan fitur baru ini, Alexa Plus tidak hanya sekadar asisten rumah pintar, tetapi juga dapat melakukan banyak tugas canggih yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh versi Alexa yang lebih lama.

Ke depannya, Alexa Plus berpotensi untuk terus berkembang, menawarkan pengalaman yang semakin canggih bagi para penggunanya.