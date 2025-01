Telkomsel Ajak Talenta Hip-hop Ikuti #MyTelkomselCariRapper

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel melalui MyTelkomsel Super App meluncurkan kampanye #MyTelkomselCariRapper untuk mendukung talenta musik hip-hop tanah air. Kompetisi ini mengajak peserta menciptakan lirik rap yang menyoroti fitur unggulan MyTelkomsel Super App, sebagai bagian dari kampanye #IniItuMakinGampang yang memperkuat posisi aplikasi ini dalam mempermudah aktivitas digital pelanggan. Terbuka untuk individu maupun kelompok (maksimal dua orang), challenge ini berlangsung mulai 12 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025.

#MyTelkomselCariRapper juga berkolaborasi dengan Tuan Tigabelas, salah satu musisi yang telah berkiprah sejak 2009 dan dikenal dengan liriknya yang mendalam. Kompetisi ini memadukan seni musik dengan teknologi digital melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok.

Berdasarkan data dari Digital 2023 Global Overview Report yang dikeluarkan oleh We Are Social, mayoritas pengguna internet di Indonesia yang berusia 16-64 tahun menghabiskan waktu untuk mendengarkan musik secara online. Bahkan, survei Interaksi Konsumen Musik 2023 yang dikeluarkan oleh International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), menunjukkan bahwa rata-rata penikmat musik menghabiskan waktu 20,7 jam setiap minggunya untuk mendengarkan musik.

VP Customer Journey and Digital Experience Telkomsel, Nirwan Lesmana, menjelaskan, “Melalui #MyTelkomselCariRapper, kami ingin mengajak talenta berbakat Indonesia untuk berkreasi dan berkarya mengembangkan potensi mereka. Dengan membuat lirik dan menyanyikan jingle yang menggambarkan fitur-fitur MyTelkomsel Super App, kami berharap masyarakat dapat melihat aplikasi ini sebagai bagian dari keseharian mereka, yang mempermudah banyak hal sambil tetap seru dan relevan, seperti mengakses musik hingga film, mencatat performa lari, serta pencarian informasi dengan cepat dan akurat didukung kekuatan fitur pencarian berbasis AI.”

Syarat Mengikuti Kompetisi #MyTelkomselCariRapper:

Follow Instagram, TikTok, dan X @MyTelkomsel. Kompetisi ini terbuka untuk umum, baik perorangan maupun kelompok (maks. 2 orang). Buat video lagu rap sekreatif mungkin dengan durasi 30-60 detik. Video dapat dibuat sekreatif mungkin dengan durasi minimal 30 detik sampai dengan 60 detik. Lagu rap di dalam video wajib gunakan beat/backsound MyTelkomsel di Instagram atau TikTok berikut. Masukkan beberapa keyword yang berhubungan dengan fitur di aplikasi MyTelkomsel dalam lirik lagu rap, antara lain:

Jaga Pulsa

Jaga Tagihan

Paket Darurat

Beli Paket

Beli Pulsa

Rekomendasi Untukmu

Bayar Sekaligus

Cashback Nampol

Bayar Tagihan

Beli Tiket Pesawat

Booking Hotel

Lari

Nonton Film

Main Game

Dengerin Musik

Stamp Berhadiah

Tukar Poin

Jelajah Nusantara

IndiHome Pasang Baru

Tagihan IndiHome

7. Pastikan video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum.

8. Dalam lirik, peserta wajib menyorot topik MyTelkomsel #CariIniItuMakinGampang yang menceritakan kemudahan yang diperoleh dari aplikasi MyTelkomsel.

9.Video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum/aturan yang berlaku.

10. Video yang diunggah merupakan karya asli pribadi/kelompok dan peserta wajib bertanggung jawab penuh terhadap karya yang dikirimkan.

11. Unggah video melalui akun Instagram atau TikTok peserta, paling lambat 22 Januari 2025, dengan mention @mytelkomsel dan tambahkan hashtag #MyTelkomselCariRapper #IniItuMakinGampang.

12. Peserta dapat mengirimkan lebih dari 1 video.

Informasi Pemenang dan Waktu Pengiriman Hadiah:

Seluruh pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram @MyTelkomsel dan dihubungi langsung oleh pihak MyTelkomsel. Pemenang wajib mencantumkan data diri melalui DM Instagram @MyTelkomsel. Perhatian! MyTelkomsel hanya menginformasikan pemenang melalui Instagram dan TikTok resmi MyTelkomsel Pengiriman hadiah maksimal dilakukan 30 hari kerja setelah tanggal batas konfirmasi data pemenang.



Untuk informasi lebih lanjut tentang #MyTelkomselCariRapper silakan kunjungi www.telkomsel.com/promo/mytelkomselcarirapper