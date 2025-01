Meta Kenalkan Aplikasi Edits untuk Saingi CapCut, Apa Kelebihannya?

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Instagram Adam Mosseri memperkenalkan aplikasi baru bernama Edits yang diperuntukkan untuk mengedit video.

Edits disebut-sebut mirip CapCut dan akan menjadi pesaing utama untuk mengedit video yang diunggah di Instagram maupun TikTok.

Saat ini, Edits tersedia secara terbatas dengan cara memesan lebih dulu atau preorder di IOS App Store.

"Ada banyak hal yang terjadi saat ini, tapi apa pun yang terjadi, tugas kami adalah menyediakan alat terbaik bagi para pembuat konten. Edits lebih dari sekadar aplikasi pengeditan video; ini adalah seperangkat alat kreatif yang lengkap. Akan ada tab khusus untuk inspirasi, tab lain untuk melacak ide-ide awal, kamera dengan kualitas jauh lebih tinggi, semua alat pengeditan yang Anda harapkan, kemampuan untuk berbagi draf dengan teman dan pembuat konten lain, dan — jika Anda memutuskan untuk membagikan video Anda di Instagram — wawasan mendalam tentang kinerja video tersebut," katanya dalam video di Instagramnya pada Senin (20/1/2025).

Mosseri kemudian menjelaskan bahwa Edits telah disiapkan oleh Meta selama "berbulan-bulan”. Dirinya juga mengatakan bahwa hasil akhirnya akan sangat berbeda dari CapCut.

"Edits akan memiliki jangkauan alat kreatif yang lebih luas dan mungkin lebih sedikit audiens yang dapat dialamatkan. Pikirkan alat pengeditan video AI berdasarkan per klip atau per video. Pikirkan wawasan baru tentang mengapa video Anda berhasil atau mengalami kesulitan," tulis Mosseri menjawab pertanyaan di Threads, dikutip dari The Verge.

Adapun Edits akan resmi dirilis pada 13 Maret 2025.

Peluncuran Edits disinyalir menjadi tanda Meta siap bersaing di pasar Amerika Serikat (AS) untuk menggeser TikTok yang kini tengah diambang ketidakjelasan akibat aturan pemerintah.

TikTok sendiri berkerja sama dengan CapCut, aplikasi edit video, yang juga banyak digunakan oleh konten kreator untuk membuat video di Instagram dan Youtube.

