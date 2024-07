GOTO - TikTok Rilis GoPay Later di ShopTokopedia, Tawarkan Limit Rp10 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjalin kerja sama dengan platform raksasa media sosial asal China, TikTok, dengan menyediakan produk Buy Now Pay Later (BNPL) GoPay Later di ShopTokopedia.

Produk GoPay Later besutan ekosistem GoTo ini menawarkan limit hingga Rp10 juta dengan tenor mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. Namun, limit yang ditawarkan GoPay Later ditentukan berdasarkan penilaian risiko pengguna.

Direktur Grup GoTo Hans Patuwo mengatakan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari kerja sama antara GoTo dan TikTok guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, termasuk menyediakan akses ke layanan keuangan.

“GoPay Later melengkapi ketersediaan GoPay sebagai metode pembayaran yang aman dan mudah di ShopTokopedia, memberikan pengguna berbagai layanan keuangan di platform ShopTokopedia dan di saat yang sama, mendorong pertumbuhan bisnis GoTo dan TikTok,” kata Hans dalam keterangan resmi, Senin (29/7/2024).

Hans menjelaskan bahwa produk GoPay Later merupakan layanan dari GoTo Financial yang merupkan unit bisnis Financial Technology dari GoTo.

Lebih lanjut, Hans menyampaikan bahwa GoTo Financial selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan praktik bertanggungjawab dalam memberikan layanan keuangan. Perinciannya, mulai dari komunikasi yang transparan dengan konsumen, memberikan pinjaman sesuai kemampuan meminjam pengguna, dan membekali pengguna dengan edukasi finansial.

“GoPay Later sebagai metode pembayaran cicilan di ShopTokopedia di aplikasi TikTok memberikan beragam manfaat bagi pengguna, antara lain proses kredit yang simpel,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Hans menjelaskan bahwa pengguna yang sudah menggunakan GoPay Later hanya perlu menyelesaikan proses verifikasi data melalui verifikasi wajah. Serta, produk BNPL ini tanpa minimum transaksi.

Pada kuartal I/2024, bisnis pinjaman konsumen GoTo Financial memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan topline GoTo.

Tercatat, jumlah pinjaman yang diberikan (outstanding loan) GoTo, termasuk produk BNPL dan pinjaman tunai, meningkat sebesar 43% dari kuartal sebelumnya dan naik tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp2,7 triliun.

Di sisi lain, Direktur Utama Tokopedia dan TikTok Ecommerce Melissa Siska Juminto menyatakan bahwa kerja sama ini dilakukan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap ekonomi digital nasional.

“GoPay Later di ShopTokopedia akan membantu kami menyediakan lebih banyak opsi pembayaran fleksibel kepada pedagang dan usaha kecil, memungkinkan mereka menawarkan pengalaman belanja yang lebih mulus kepada pelanggan mereka,” pungkasnya.