Harga dan Spesifikasi Vivo X Fold3 Pro, Ponsel Lipat Flaghsip Pertama Vivo

Bisnis.com, JAKARTA - Vivo, salah satu produsen smartphone asal China, resmi merilis ponsel lipat flagship pertamanya yang dinamai Vivo X Fold3 Pro. Ponsel ini dibanderol dengan harga yang cukup menarik mengingat Vivo menempelkan fitur-fitur canggih di sana.

Peluncuran ini menandai langkah besar Vivo dalam persaingan pasar ponsel pintar premium, terutama di segmen ponsel lipat. Sebagai perbandingan, ponsel lipat milik Samsung, Galaxy Z Fold5 kini memiliki harga di kisaran Rp23,9 juta. Sementara Vivo membandrol smartphone Vivo X Fold3 Pro dengan harga Rp26,9 juta.

Vivo X Fold3 Pro hadir dengan 2 varian warna yaitu, Eclipse Black dan Solar White. Vivo X Fold3 Pro dirancang dengan ketebalan hanya 5.2mm saat layar dibuka dan 11.2mm ketika dilipat, membuatnya sangat ramping dan elegan.

Baca Juga Spesifikasi vivo X Fold3 Pro dan X100 Series, Kamera hingga Baterai

Mengusung konsep desain Ultra Light dan Ultra Slim, X Fold3 Pro menawarkan kombinasi yang memukau antara portabilitas dan performa tinggi.

Dengan bobot hanya 236 gram, ponsel ini nyaman digenggam dan mudah dibawa ke mana saja.

Ponsel ini dilengkapi dengan dua layar yang memiliki ukuran terbesar di industri. Layar dalam berukuran 8,03 inci dan layar luar 6,53 inci. Kecerahan puncak kedua layar ini mencapai 3000 nits, menjanjikan visibilitas yang jelas bahkan di bawah sinar terik matahari.

Baca Juga Vivo Luncurkan Y28 ROM 256 GB, Bidik Pasar Mahasiswa

Ponsel ini ditenagai oleh "dual chipset" Snapdragon 8 Gen 3 dan chipset eksklusif vivo V3 chip. Kapasitas memori dari HP ini adalah 16GB+16GB Extended RAM dan ROM 512GB.

Vivo X Fold3 saat dilipat Perbesar

HP ini juga memiliki kapasitas baterai bertenaga besar 5700mAh BlueVolt Battery, baterai berdensitas tinggi pertama di industri. Nantinya, HP lipat ini dilengkapi dengan fitur 100W FlashCharge.

Tidak hanya menawarkan desain yang memukau, Vivo X Fold3 Pro juga dilengkapi dengan desain Armor Architecture pada bodi belakang dan lapisan Armor Glass di layar. Ini membuat ponsel ini tahan terhadap guncangan dan benturan dari lingkungan sekitar.

X Fold3 Pro juga akan memperkenalkan teknologi AI pertama pada smartphone Vivo di Indonesia. Dinamakan dengan SmartFold AI, teknologi ini mencakup AI Note Assistant, AI Transcript Assist, and AI Global Assistant.

Sebagai informasi, fitur AI Note Assistant membantu meringkas teks, memformat dokumen, mengembangkan kerangka tulisan, dan mengubah nada tulisan sesuai kebutuhan. AI Transcript Assist mengubah rekaman suara menjadi teks dan menghasilkan ringkasan konten secara akurat, sementara AI Global Translation memfasilitasi terjemahan ke berbagai bahasa dengan mulus. Ketiga fitur ini memastikan pengguna dapat bekerja efisien di mana saja, tanpa perlu khawatir tentang koneksi internet.

Fitur-fitur tambahan seperti Always On Display, Taskbar, Fold to Split, dan Microsoft Link to Windows juga akan memudahkan pengguna dalam hal multitasking yang lancar dan efisien.

Saat ini, pelanggan sudah dapat memesan vivo X Fold3 Pro melalui toko offline resmi Vivo atau toko online melalui situs resmi Vivo Indonesia dan official e-commerce partner Vivo Indonesia. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel