iPhone 15 Banting Harga, Diskon Rp1 Juta untuk Semua Seri, Cek Harganya di Sini

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar baik buat penggemar iPhone. Ponsel terbaru besutan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sedang banting harga.

Tak tanggung-tanggung, harga iPhone 15 pada bulan Januari 2024 ini mendapatkan diskon Rp1 juta untuk semua seri.

Tentu ini kabar gembira sebab iPhone 15 merupakan seri terbaru besutan Apple yang diminati oleh pecintanya. Sebab membeli iPhone baru di awal tahun menjadi salah satu pertimbangan seseorang di awal tahun.

Baca Juga Bocoran Spesifikasi iPhone 16, Ada Tombol Khusus yang Beda dari iPhone 15

Diskon ini diberikan serempak oleh Apple melalui distributor resminya yakni iBox dan Digimap.

Saat ini, harga iPhone 15 biasa dengan varian memori penyimpanan 128 GB kini dipatok Rp 15,5 juta, dulu saat awal tiba dipatok Rp 16,5 juta.

Berikut adalah daftar harga iPhone 15 Januari 2024 yang mendapat diskon Rp1 juta:

iPhone 15

iPhone 15 128 GB: Rp 16.499.000 menjadi Rp 15.499.000

iPhone 15 256 GB: Rp 19.499.000 menjadi Rp 18.499.000

iPhone 15 512 GB: Rp 23.499.000 menjadi Rp 22.499.000

Baca Juga Kaspersky Temukan Celah di Sistem iPhone, Pintu Masuk Serangan Siber

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus 128 GB : Rp 18.499.000 menjadi Rp 17.499.000

iPhone 15 Plus 256 GB : Rp 21.499.000 menjadi Rp 20.499.000

iPhone 15 Plus 512 GB : Rp 25.499.000 menjadi Rp 24.499.000

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro 128 GB : Rp 20.999.000 menjadi Rp 19.999.000

iPhone 15 Pro 256 GB : Rp 23.999.000 menjadi Rp 22.999.000

iPhone 15 Pro 512 GB : Rp 27.999.000 menjadi Rp 26.999.000

iPhone 15 Pro 1 TB: Rp 31.999.000 menjadi Rp 30.999.000

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 256 GB: Rp 24.999.000 menjadi Rp 23.999.000

iPhone 15 Pro Max 512 GB: Rp 29.999.000 menjadi Rp 28.999.000

iPhone 15 Pro Max 1 TB: Rp 33.999.000 menjadi Rp 32.999.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News