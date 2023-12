Epic Games Berikan 17 Game Gratis Spesial Liburan Akhir Tahun, Ini Daftarnya

Bisnis.com, SOLO - Epic Games menyambut liburan Natal dan Tahun Baru 2024 dengan memberikan penawaran yang menarik bagi penggemar.

Dikutip dari laman resminya, Epic Games memberikan diskon hingga game gratis yang bisa diunduh penggemar setiap minggunya.

Setidaknya ada 17 game gratis yang akan diunggah setiap minggu. Adapun game gratis yang pertama diumumkan oleh Epic Games adalah Destiny 2: Legacy Collection.

Destiny 2: Legacy Collection sudah bisa didapatkan secara cuma-cuma di toko Epic Games mulai hari ini, Kamis (14/12/2023).

Kemudian game gratis lain akan diumumkan bertahap, dimulai pada 20 Desember 2023. Setelah itu pihaknya akan menggratiskan 1 game setiap hari secara bergantian sampai tanggal 4 Januari 2024.

Selain game gratis, Epic Games turut menggelar event diskon akhir tahun yang berlangsung hingga 10 Januari 2024.

Setidaknya game populer seperti Alan Wake II, Assassin's Creed Mirage, EA Sports FC, Dead by Daylight: Ultimate Edition, hingga Lord of the Rings: Return to Moria akan mendapat potongan harga hingga 33%.

Epic Rewards pun mengalami peningkatan sebesar 10% selama periode diskon.

