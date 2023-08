Raja Chip AI, Nvidia dalam Pusaran Perang Dagang

Bisnis.com, JAKARTA – Era ketika chip artificial intelligence (AI) jadi salah satu komoditas terpenting dunia telah tiba. Situasi ini dipertegas oleh memanasnya perang AS dan China dalam menggerakkan rantai suplai produk graphics processing unit (GPU) kelas atas besutan Nvidia.

Mengacu laporan Financial Times Rabu (9/8/2023), nilai pesanan chip jenis A800 Nvidia oleh perusahaan-perusahaan China sampai akhir tahun sudah tembus US$5 miliar. Nominal ini setara Rp75 triliun bila dikonversi dengan asumsi kurs Rp15.000 per US$.