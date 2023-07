Twitter Rampas Username X dari Pengguna Tanpa Kompensasi

Bisnis.com, SOLO - Kontroversi soal rebranding Twitter menjadi X masih terjadi. Kali ini seorang pengguna Twitter mengeluhkan username @X yang dia pakai diambil secara paksa.

Media sosial Twitter resmi mengubah nama dan logo mereka menjadi X pada Minggu (23/7/2023).

Perubahan ini juga berdampak pada username perusahaan yang turut berganti dari @Twitter menjadi @X.

Baca Juga Manuver Elon Musk Tak Tertebak, The Simpsons Bahkan Tak Prediksi Perubahan Logo Twitter

Dilansir dari Mashable, username X awalnya dipakai oleh Gene X Hwang sejak 2007. Hwang adalah co-founder dari perusahaan foto Orange Photography.

Hwang merupakan satu dari segelintir orang yang beruntung memakai username unik dan hanya terdiri dari satu huruf.

Karena jumlahnya terbatas username yang hanya terdiri dari satu huruf dinilai punya nilai yang besar.

Baca Juga Kala Elon Musk Bikin Twitter Turun Kasta (Lagi)

Namun sejak Elon Musk mengganti logo dan nama Twitter menjadi X, username X pun hilang dari akun Hwang. Sebab, Twitter kini mengganti username resmi mereka menjadi @X.

"Saya mendapat email yang mengatakan bahwa mereka [Twitter] mengambil itu [username X]," ucap Gene X Hwang dilansir dari Mashable.

Hwang pun hanya diberi username @x12345678998765 yang jauh lebih inferior daripada username sebelumnya.

Twitter juga memberi opsi Hwang untuk memakai username lain yang belum dipakai, sama seperti pengguna Twitter pada umumnya.

Dia juga mengatakan pihak Twitter tak memberinya kompensasi apapun setelah merenggut username X yang telah ia pakai sejak 16 tahun lalu.

"Akan baik bagi mereka untuk memberi kompensasi untuk itu [username] karena memiliki nilai yang besar untuk saya, tapi beginilah adanya," ujar Hwang dikutip dari Tech Crunch.

Dari laporan Tech Crunch, Twitter berjanji akan memberi Hwang merchandise dengan merek X serta tur ke kantor pusat yang berada di San Francisco, Amerika Serikat.

Cuitan pertama Hwang di akun @x12345678998765 berbunyi, "Alls well that ends well" yang kurang lebih berarti "Semuanya baik-baik saja, itu berakhir dengan baik".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News