Kuartal I/2023, Indosat Raih 3,9 Juta Pelanggan Baru

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk. (Indosat Ooredoo Hutchison/ISAT) mencatatkan pertumbuhan pelanggan hingga 4,1 persen atau 3,9 juta pengguna pada kuartal I/2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan terjadi secara sehat, dengan rerata pendapatan per pelanggan (average revenue per user/ARPU) gabungan yang dibukukan emiten berkode saham ISAT itu juga meningkat 2,8 persen year on year/YoY, dari Rp32.000 menjadi Rp32.900 pada kuartal I/2023.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Vikram Sinha mengatakan pertumbuhan terjadi karena strategi eksekusi penetrasi ke pasar yang tepat, yang dilakukan oleh perseroan dan kerja sama strategis yang terjalin dengan berbagai mitra.

“Berbagai pencapaian positif pada kuartal I/2023, termasuk penyelesaian integrasi jaringan, akan mempercepat pertumbuhan transformasi digital Indonesia. Ini baru sebuah permulaan,” kata Vikram dalam konferensi virtual, Jumat (28/4/2023).

Selain itu, lanjut Vikram, dengan jaringan IOH yang sudah 100 persen terintegrasi perseroan dapat memaksimalkan spektrum frekuensi yang dimiliki, sehingga jangkauan jaringan IOH makin luas dan pengalaman internet yang pelanggan makin cepat.

Vikram menuturkan integrasi jaringan telah membuat pelanggan makin puas dengan layanan Indosat. Dibandingkan dengan kuartal IV/2022, pada kuartal I/2023, atau setelah jaringan terintegrasi 100 persen, Customer Satisfaction Score (Csat) merek M3 meningkat 300 basis points (bps) menjadi 83,4.

Sementara itu CSAT untuk merek 3 (Tri) meningkat 81 pada kuartal IV/2022 menjadi 84,4 pada kuartal I/2023, yang menandakan pelanggan makin puas karena layanan Indosat makin memenuhi harapan pelanggan.

“Fokus utama kami adalah memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Kami membuat produk kami sederhana. Hasilnya, kepuasan pelanggan mengalami peningkatan secara kuartalan,” kata Vikram.

Vikram mengatakan dengan basis pelanggan berkualitas yang makin berkembang, lalu lintas data mengalami kenaikan 17,3 persen yoy pada kuartal pertama 2023 menjadi 3.375,7 Petabyte (PB).

Bersamaan dengan itu, Indosat melanjutkan ekspansi dengan memperluas infrastruktur jaringannya ke seluruh Tanah Air dengan jumlah BTS 4G yang bertambah 26,7 persen yoy menjadi 152.000BTS 4G.

“Jangkauan jaringan yang semakin luas dan pengalaman internet yang makin cepat akan terus membuka berbagai potensi masyarakat, terutama di Timur Indonesia,” kata Vikram.

