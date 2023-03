Gojek Siap Tebar Diskon Selama Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA - Gojek, ride hailing milik PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), akan menyebarkan beberapa diskon atau promo menarik menyambut datangnya Ramadan.

Head of Corporate Affairs Product Communications Gojek Rosel Lavina mengatakan, menjelang Ramadan, pihak Gojek sudah menyiapkan beberapa promo dan diskon bagi pelanggan bernama Solusi Hemat dan Cermat di layanan Go Ride dan Go Food.

Dari sisi GoFood, Gojek sudah menyiapkan mode hemat, yaitu memberi promo untuk pengantaran makanan yang berada di bawah radius 2 kilometer km. Gojek akan mematok harga pengiriman di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 untuk konsumen. Adapun, harga ini sesuai dengan daerah tempat pemesanan.

"Harga di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000," ujarnya saat kunjungan media di kantor Bisnis Indonesia, Kamis (21/3/2023)

Gojek juga menyiapkan beberapa promo untuk layanan GoCar dan GoRide selama Ramadan. Gojek melihat adanya perubahan yang lebih dominan pada 2023 ini karena melandainya pandemi Covid-19.

Gojek juga memberikan Solusi Cermat, yaitu Gojek akan menampilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan memudahkan konsumen selama Ramadan ini.

Pada saat bersamaan, Head of Regions and External Affairs Gojek Gede Manggala menjelaskan beberapa strategi Gojek mendukung induk perusahaan mencapai profit atau EBITDA pada kuartal IV/2023. Pria yang akrab dipanggil Bli Gede ini menjelaskan saat ini Gojek fokus pada efisiensi dan inovasi.

Dari sisi inovasi, Gojek sudah mempunyai teknologi machine learning untuk memberikan rekomendasi makanan dan strategi promosi tepat sasaran di GoFood, perluasan akses untuk memesan GoFood (Go Food di Tokopedia, web ordering), Jadwal GoFood, hingga fitur GoSend untuk estimasi ongkir lebih cepat, dan draf order serta penjadwalan pesanan GoBox.

Sementara itu, dari segi efisiensi, Gojek saat ini sudah melakukan penghematan dari berbagai lini.

"Contohnya, tidak semua kota membutuhkan kantor Gojek. Ini sendiri bentuk efisiensi," jelas Gede kepada Bisnis.

