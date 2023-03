Cara Top up Game Online di Platform Gaming

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bermain game online saat ini sudah menjadi bagian dari aktivitas dalam keseharian kaulamuda, kegiatan ini dirasa dapat memacu adrenalian dan memberi kesenangan tersendiri.

Adapun macam permainan game online yang lagi hits saat ini diantaranya adalah Mobile Legends Bang-Bang (MLBB), FreeFire (FF) dan Player Unknown's Battleground (PUBG).

Pada setiap levelnya memberi tantangan yang semakin seru, bahkan terdapat fitur pembelian berbagai aksesoris yang mampu memberikan ragam keunggulan dari setiap avatar yang diperankan.

Untuk membeli aksesoris yang dimaksud, gamer diharuskan terlebih dahulu melakukan Top Up diamond yang nantinya dijadikan alat tukar untuk mendapatkan aksesoris yang diinginkan.

Dalam hal top up diamond, pembeliannya dapat dilakukan pada situs Vocagame.com sebagai platform jasa layanan pendukung kebutuhan permainan game online.

Founder VocaGame, Akhmad Ghofarudin Kurniawan menjelaskan, proses top up diamond untuk kebutuhan game online pada platform game dapat dilakukan dengan mudah, praktis, aman dan terpercaya.

Selain harga terjangkau dan ragam promo, platform gaming juga memiliki layanan yang dapat diakses 24 jam serta update informasi seputar turnamen dan kejuaraan game online.

Berikut langkah mudah untuk top up game pada platform gaming.

1. Kunjungi situs game

2. Selanjutnya pilih game yang mau melakuan Top Up

3. Kemudian pilih nominal Top up yang di perlukan

4. Masukan nomer id akun game yang mau di top up

5. Pilih metode pembayaran yg di gunakan

6. Masukan nomer telepon guna mendapatkan kode maupun invoice

7. Melakukan pembayaran dengan menyesuaikan total pembayaran

8. Jika pembayaran sudah di konfirmasi maka jumlah saldo akan seketika masuk ke dalam akun kita

