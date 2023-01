Ini Daftar Harga Terbaru Iphone per Januari 2023, Ada yang Turun!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah model Iphone yang diproduksi Apple terpantau turun per Januari 2023. Penurunan harga berdampak juga terhadap iPhone 14 yang baru saja dirilis pada Oktober 2022 lalu.

Iphone 14 yang awalnya dibanderol dengan harga Rp15.999.000 saat ini turun menjadi menjadi Rp15.499.000. Sementara itu, harga iPhone 14 Plus turun juga mengalami penurunan menjadi Rp17.499.000 dari sebelumnya Rp17.999.000.

Meskipun kedua seri iPhone tersebut mengalami penurunan, tapi iPhone 14 Pro tidak mengalami penurunan harga.

Bukan hanya iPhone 14, iPhone 13 juga mengalami penurunan dari Rp15.199.000 menjadi Rp13.949.000. Adapun, harga iPhone 13 Pro turun menjadi Rp17.999.000 dari sebelumnya Rp18.699.000.

Berikut harga iPhone di Januari 2023 di Ibox:

1. Harga iPhone 14

iPhone 14 128GB :Rp15.499.000 dari sebelumnya Rp15.999.000.

iPhone 14 256GB :R18.499.000 dari ebelumnya Rp18.999.000.

iPhone 14 512GB : Rp22.499.000 dari sebelumnya Rp22.999.000.

iPhone 14 Plus 128GB :Rp17.499.000 dari sebelumnya Rp17.999.000.

iPhone 14 Plus 256GB :Rp. 20.499.000 dari sebelumnya Rp20.999.000.

iPhone 14 Plus 512GB : Rp24.499.000 dari sebelumnya Rp24.999.000

iPhone 14 Pro 128GB : Rp19.999.000

iPhone 14 Pro 256GB : Rp22.999.000

iPhone 14 Pro 512GB : Rp26.999.000

iPhone 14 Pro 1TB :Rp 30.999.000

iPhone 14 Pro Max 128GB :Rp21.999.000

iPhone 14 Pro Max 256GB :Rp24.999.000

iPhone 14 Pro Max 512GB :Rp28.999.000

iPhone 14 Pro Max 1TB : Rp32.999.000

2. Harga iPhone 13

iPhone 13 128GB: Rp13.949.000 dari sebelumnya Rp15.199.000.

iPhone 13 256GB: Rp15.999.000 dari sebelumnya Rp17.699.000.

iPhone 13 512GB: Rp19.499.000 dari sebelumnya Rp21.199.000.

iPhone 13 Mini 128GB: Rp12.499.000.

iPhone 13 Mini 256GB: Rp14.499.000.

iPhone 13 Mini 512GB: Rp17.499.000.

iPhone 13 Pro 128GB: Rp17.999.000 dari sebelumnya Rp18.699.000.

iPhone 13 Pro 256GB: Rp19.999.000 dari sebelumnya Rp21.199.000.

iPhone 13 Pro 512GB: Rp23.499.000 dari sebelumnya Rp25.299.000.

iPhone 13 Pro 1TB: Rp26.999.000 dari sebelumnya Rp29.299.000.

iPhone 13 Pro Max 128GB: Rp19.499.000 dari sebelumnya Rp 20.199.000.

iPhone 13 Pro Max 256GB: Rp21.499.000 dari sebelumnya Rp 23.299.000.

iPhone 13 Pro Max 512GB: Rp25.499.000 dari sebelumnya Rp 27.299.000.

iPhone 13 Pro Max 1TB: Rp28.999.000 dari sebelumnya Rp 31.299.000.

3. iPhone 12

iPhone 12 64GB: 11.999.000

iPhone 12 128GB: Rp 12.999.000

iPhone 12 256GB: Rp 14.999.000

iPhone 12 Mini 64GB: 9.999.000

iPhone 12 Mini 128GB: Rp 11.499.000

iPhone 12 Mini 256GB: Rp 12.999.000

iPhone 12 Pro 128GB: Rp 15.799.000

iPhone 12 Pro 256GB: Rp 16.499.000

iPhone 12 Pro 512GB: Rp 18.999.000

iPhone 12 Pro Max 128GB: Rp 15.999.000

iPhone 12 Pro Max 256GB: Rp 17.499.000

iPhone 12 Pro Max 512GB: Rp 19.999.000

4. iPhone 11

iPhone 11 64GB: Rp 7.499.000

iPhone 11 128GB: Rp 9.249.000

iPhone 11 256 GB: Rp 14.999.000

5. iPhone SE Generasi 3

iPhone SE Gen 3 64GB: Rp 7.999.000

iPhone SE Gen 3 128GB: Rp 9.499.000

iPhone SE Gen 3 256 GB: Rp 10.999.000

