Realme 10 Pro Series Meluncur di PasarChina, Ini Spesifikasinya

Bisnis.com, BADUNG - Realme, produsen teknologi asal China baru saja merilis Realme 10 Pro+ dan 10 Pro di pasar China.

Realme 10 Pro+ menghadirkan layar lengkung 120Hz di kelas flagship dengan PWM dimming 2160Hz.

Lebih lanjut, ponsel ini mengusung Hyperspace Design yang menarik dengan bodi ultra-ringan.

Ponsel ini didukung ProLight Camera 108MP. Realme pun mengklaim Realme 10 Pro + merupakan ponsel pertama yang menggunakan HyperShot Imaging Architecture, dibenamkan engine fotografi AI terbaru seperti QuickShot Acceleration Engine, Image Fusion Engine, dan Super Nightscape Engine.

Ponsel ini juga dilengkapi dengan chipset Dimensity 1080 5G, dan RAM 12GB+8GB.

Selain itu, Realme 10 Pro, dengan varian memori mulai dari 6 GB sampai 128 GB, dilengkapi Boundless Display 120Hz dengan bezel samping u 1mm.

Realme 10 Pro juga menghadirkan prosesor Snapdragon 695 5G ProLight Camera 108MP, Hyperspace Design, dan Realme UI 4.0 out of the box.

