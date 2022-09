Jelang Apple Rilis iPhone 14, Cek Bocoran Harga dan Spesifikasi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Apple akan merilis iPhone 14 pada 7 September 2022 waktu setempat atau Kamis dinihari waktu Indonesia.

Dilansir dari The Verge, dalam tema acara Far Out ini, Apple akan menghadirkan iga fitur besar pada iPhone 14 Pro dan Pro Max, yakni layar selalu aktif, kamera belakang 48 megapiksel dengan sensor yang lebih besar, dan layar yang menghilangkan takik atau notch demi potongan kamera yang lebih kecil.

Seri iPhone 14 akan memiliki layar 6,1 inch dan 6,7 inch dengan resolusi layar: 1170 x 2532 Piksel dan tipe tampilan Super Retina XDR OLED. iPhone 14 juga dikabarkan akan memakai chipset Apple A16 Bionic dengan RAM 4GB.

iPhone 14 akan diberikan dengan beberapa peningkatan seperti kamera dengan menampilkan aperture yang lebih lebar menjadi f/1.9 ditambah 6- lensa bagian membuatnya akan menangkap foto dan video sambil tetap fokus dan lebih sedikit distorsi pada gambar.

Pengisian ponsel pun akan lebih cepat dengan menggunakan daya 30W, meski belum dapat dipastikan apakah akan hadir bersama pengisi daya atau tidak, seperti pendahulunya.

Meski demikian, fitur terbaru tersebut hanya tersedia untuk iPhone 14 Pro dan Pro Max, tidak untuk versi standar. Pembaruan terbesar untuk model non-Pro diharapkan menjadi pengenalan layar 6,7 inci yang lebih besar di iPhone 14 Max.

iPhone terbaru tersebut akan dibandrol dengan harga mulai US$799 atau setara dengan Rp11,9 juta. Tetapi saat memasuki Indonesia, harga ini diprediksi akan meningkat kurang lebih sebanyak Rp3 juta atau sama seperti seri iPhone sebelumnya.

Berikut harga iPhone di Ibox dan Digimap, dilansir dari situs resmi pada Rabu (7/9/2022).

Daftar Harga iPhone di iBox

iPhone 11 (64 GB) Rp7.249.000

iPhone 12 (64 GB) Rp11.299.000

iPhone 13 mini (128 GB) Rp12.499.000

iPhone 13 (128 GB) Rp13.749.000

iPhone 13 Pro (128 GB) Rp17.499.000

iPhone Pro Max (128 GB) Rp18.999.000

Daftar Harga iPhone di Digimap

iPhone 11 (64 GB) Rp7.299.000

iPhone 12 (64 GB) Rp11.299.000

iPhone 13 mini (128 GB) Rp12.499.000

iPhone 13 (128 GB) Rp13.999.000

iPhone 13 Pro (128 GB) Rp17.499.000

iPhone Pro Max (128 GB) Rp18.999.000

