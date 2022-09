Ini Bocoran Update Call of Duty: Mobile Season 8 Train to Nowhere

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Gim Call of Duty: Mobile (CODM) akan menyuguhkan senjata dan karakter baru bagi Soldiers dengan membawa tema espionase, Season 8 Train to Nowhere.

Dikutip melalui siaran persnya, gim ini akan menghadirkan peta baru yaitu Express dari Call of Duty: Black Ops II secara resmi di mode multiplayer CODM untuk memberikan pengalaman bagi pemain berada di kereta api berkecepatan tinggi yang akan sesekali melewati trek yang dapat digunakan untuk mengalahkan musuh.

Selain itu, akan ada senjata baru yang bisa didapatkan melalui Battle Pass terbaru yaitu ZRG 20mm. Senjata dengan tipe sniper bolt-action in dilengkapi dengan kecepatan yang lebih cepat dan damage yang lebih besar, memungkinkan pemain untuk mengalahkan musuh lebih mudah di medan peperangan.

Sementara itu, di mode Battle Royale akan terdapat event khusus yaitu Operation: Spy Hunt. Pemain akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi mata-mata, mengumpulkan petunjuk dan juga menyadap intelijen dari pihak musuh.

Bahkan, akan ada karakter Epic terbatas yakni Lerch - Gumshoe dan senjata SMG Epic GKS - Claw yang dapat dimenangkan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua misi yang diberikan pada mereka.

Premium Battle Pass Season ini juga telah menghadirkan empat karakter epik dengan operator baru. Pemain bisa membuka akses dan mendapatkan karakternya secara gratis cukup dengan menyelesaikan misi dan mengumpulkan CP yang cukup.

Terakhir, CODM juga melakukan optimasi di dalam game dari sisi gameplay, match, fungsi, performa, serta update untuk weapon balancing yang akan meningkatkan penggunaan berbagai senjata di dalam gim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : games aplikasi gamer