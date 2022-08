Tokocrypto Bebaskan Biaya Trading Pembelian Ethereum Sambut Migrasi PoS

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA- Tokocyrpto memberikan pembebasan biaya transaksi (trading fee) untuk pembelian aset kripto Ethereum (ETH). Program ini merupakan benefit tambahan setelah sebelumnya membebaskan biaya trading Bitcoin dengan pairing fiat untuk seluruh pengguna Tokocrypto.

VP Marketing Tokocrypto, Adytia Raflein, menjelaskan program gratis biaya trading Ethereum ini tidak memberikan batasan minimum maupun maksimum transaksi. Aset kripto Ethereum yang dibebaskan biaya transaksinya saat ini tersedia dalam pairing ETH/BUSD.

Adytia mengatakan pihaknya memahami saat ini terjadi peningkatan kekhawatiran akan ancaman inflasi tinggi dan koreksi harga yang berkelanjutan di pasar kripto.

“Namun di sisi lain, dalam waktu dekat akan ada momen bersejarah, yaitu transisi ekosistem jaringan Ethereum dari Proof-of-Work [PoW] ke Proof-of-Stake [PoS] yang dikenal sebagai The Merge terjadi sekitar tanggal 10 hingga 20 September mendatang," kata Raflein dalam keterangan resmi pada Jumat (26/8/2022)

The Merge adalah perubahan yang telah lama ditunggu-tunggu pada sistem Ethereum, memindahkannya dari protokol Proof-of-Work yang diklaim tidak efisien ke Proof-of-Stake dinilai jauh lebih efisien. Keduanya adalah cara untuk mengoperasikan sistem blockchain yang mengelola dan melacak setiap transaksi dalam aset kripto.

Peristiwa The Merge Ethereum ini memiliki potensi menaikkan pergerakan nilai market kripto, khususnya ETH. Perubahan pada protokol Ethereum akan menciptakan sejumlah manfaat untuk sistem kripto, termasuk efisiensi dan skalabilitas yang lebih tinggi, membuat platform lebih kuat. Itu juga bisa membuat token Ethereum (ETH) lebih berharga.

Meski begitu, Raflein tidak memberikan financial advice untuk membeli aset kripto tertentu dan tetap menegaskan untuk setiap tindakan investor aset kripto harus dibarengi dengan riset terlebih dahulu dan membuat keputusan tidak berdasarkan FOMO (fear of missing out). Investor diminta tetap menerapkan DYOR (Do Your Own Research).

Adapun syarat dan ketentuan untuk mendapatkan fasilitas bebas biaya trading ETH ini adalah sebagai berikut:

● Hanya berlaku untuk nasabah yang telah menyelesaikan verifikasi KYC (Know Your Costumer) Level 1.

● Berlaku untuk pairing ETH/BUSD yang telah tersedia.

● Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi tetap dikenakan kepada pengguna.

● Program ini efektif berlaku tanggal 26 Agustus 2022 Jam 07.00 WIB.

"Tokocrypto ingin memberikan value dan pengalaman baru berupa benefit bebas biaya trading BTC dan ETH untuk membantu pasar dan pengguna kami pada saat dibutuhkan, membangun sentimen positif, dan menciptakan industri investasi kripto yang sehat," pungkas Raflein.

