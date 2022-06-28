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Kode Redeem PUBG Mobile 28 Juni 2022, Berlimpah Heart Chicken

Berikut kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini, Selasa (28/6/2022) yang miliki berbagai hadiah menarik.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 28 Juni 2022  |  08:59 WIB
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

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Kode redeem PUBG Mobile 28 Juni 2022:

AC6A-BN9W-WA45
GMDC-FUXX-7TPT
SN03-LUFL-BXH8
G0FO-K3X7-G90V
99ZZ-ML49-IVIG
PMUN-OY4I-5F84
7QZL-87XI-0VKG
Q9V9-6LNZ-5BUG
SBT0-KR25-YBHJ
UBR3-NMP1-JZKL

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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