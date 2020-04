Dua Unggulan Terbaru, OnePlus 8 dan OnePlus 8 Pro Resmi Meluncur

Bisnis.com, JAKARTA - OnePlus resmi meluncurkan duo ponsel flagship terbarunya pada Selasa (14/4/2020) malam secara virtual, OnePlus 8 dan OnePlus 8 Pro untuk menggantikan OnePlus 7 dan OnePlus 7 Pro yang dirilis tahun lalu.

Baik OnePlus 8 maupun OnePlus 8 Pro dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang mendukung jaringan 5G. Keduanya tersedia dalam sejumlah varian dengan RAM hingga 12 GB dan memori internal dengan kapasitas maksimal mencapai 256 GB.

Dilansir dari Metro pada Rabu (15/4/2020) OnePlus 8 mengusung layar Fluid Amoled berukuran 6,55 inci dengan resolusi full HD plus dan refresh rate 90 Hz. Adapun, One Plus 8 Pro hadir dengan jenis layar yang sama dengan ukuran lebih besar 6,78 inci beresolusi QHD plus dengan refresh rate 120 Hz.

Untuk fotografi, OnePlus 8 hadir dengan tiga kamera belakang yang disusun vertikal, terdiri dari terdiri dari kamera utama 48 MP (Sony IMX 586), kamera ultrawide 16 MP, dan kamera makro 2 MP. Sedangkan OnePlus 8 Pro dilengkapi dengan empat kamera belakang, mencakup kamera utama 48 MP (Sony IMX689), kamera ultrawide 48 MP (Sony IMX586), kamera telefoto 8 MP (3x optical zoom, 30x digital zoom), serta kamera color filter 5MP.

Sementara itu, untuk kamera depan keduanya sama-sama beresolusi 16MP diletakkan di punch hole atau lubang kecil yang berada di dalam layar.

Perbedaan lain dari OnePlus 8 dan OnePlus 8 Pro adalah baterai yang ditanamkan. OnePlus 8 mengusung baterai berkapasitas 4.300 mAh, sedikit lebih kecil dibandingkan saudaranya yang baterainya berkapasitas 4.510 mAh.

Keduanya sama-sama mendukung pengisian daya cepat menggunakan port USB Type C dengan daya 30 watt. Namun, khusus untuk OnePlus 8 Pro mendukung pengisian daya cepat secara nirkabel dengan daya yang sama.

Kemudian kelebihan lain dari OnePlus 8 Pro yang tidak dimiliki oleh OnePlus 8 adalah sertifikasi IP68. OnePlus 8 menjadi ponsel pertama besutan OnePlus yang tahan debu dan mampu bertahan selama 30 menit di dalam air berkedalaman maksimal 1,5 meter.

Baik OnePlus 8 maupun OnePlus 8 Pro masih menggunakan antarmuka pengguna besutan OnePlus OxygenOS yang berjalan di atas sistem operasi Android 10.

OnePlus 8 dilepas dengan harga 699 dolar AS (Rp 10,8 juta) untuk varian RAM 8 GB dan storage 128 GB, serta 799 dolar AS (Rp 12,4 juta) untuk varian RAM 12 GB dan memori internal 256 GB. Adapun, OnePlus 8 Pro dibanderol dengan harga yang lebih mahal, yakni 899 dolar AS (Rp 14 juta) untuk varian RAM 8 GB dan storage 128 GB, serta 999 dolar AS (Rp 15 juta) untuk 12 GB/256 GB.

