OPPO Indonesia Perkenalkan Smartphone Flagship Seri Find X2 

Bisnis.com, JAKARTA - OPPO Indonesia resmi memperkenalkan seri Find X2 yang diklaim sebagai smartphone flagship dengan layar terbaik di industri smartphone saat ini.

Perangkat ini dilengkapi dengan layar 120Hz QHD+ AMOLED, sistem all-round ultra-vision-camera, teknologi pengisian daya tercepat 65W SuperVOOC 2.0 dan prosesor flagship Snapdragon 865.

Ivan Lau, Chief Executive Officer, OPPO Indonesia, mengatakan, flagship ini memberikan pengalaman yang menyeluruh bagi pengguna melalui The Ultimate Visual Experience pada layar dan kamera; The Ultimate Performance pada prosesor, Sony sensor IMX689, dan pengisian daya Super VOOC 2.0 65W; serta The Ultimate Design Experience pada desain perangkat dan software.”

Find X2 dan Find X2 Pro dibekali dengan 120Hz QHD+ Ultra Vision Screen yang mampu memberikan lebih dari satu milyar variasi tampilan warna, resolusi 3168 x 1440, 513 ppi, daya pemantulan layar rendah dan pencahayaan layar maksimum hingga 1200nit, O1 Ultra Vision Engine untuk meningkatkan performa kualitas video, Motion Clear dan HDR video enhancement.

Seri Find X2 hadir dengan kombinasi tiga kamera dengan lensa utama wide angle 48MP+ lensa bersudut ultra lebar 48MP + lensa telefoto 13MP, yang mampu mencapai 10x zoom hybrid.

Kamera wide angle Find X2 Pro (kamera utama) memiliki sensor yang dikustomisasi, Sony IMX689 yang memiliki ukuran sensor terbesar dibandingkan dengan semua sensor kamera smartphone 48MP yang ada di pasaran. Sensor gambar yang kuat dikombinasikan dengan teknologi dual native ISO dan aperture besar f/1.7 memungkinkan pengguna untuk memotret dalam ruangan dengan pencahayaan yang rendah.

Find X2 Pro dilengkapi dengan teknologi Ultra Steady Video Pro dan Ultra Steady Video. Find X2 Pro tidak hanya memungkinkan perekaman video dengan resolusi 4K 60fps, tetapi juga perekaman video secara Live HDR. Dengan mengintegrasikan perekaman video 10bit, pixel-level real-time grading exposure, dan kalibrasi warna video, Find X2 Pro menjadikan highlights dan bayangan dalam rekaman dengan cahaya belakang lebih jelas dan memberikan efek video yang lebih bertekstur.

Patrick Owen, Chief Creative Officer, OPPO Indonesia, menjelaskan, dengan fitur-fitur ini, seri Find X2 dapat menciptakan pengalaman sinematik dalam genggaman bagi setiap penggunanya. Dalam mengambil foto, semua momen hidup yang mungkin tidak akan terulang untuk kedua kalinya dapat diabadikan secara lebih akurat.

"Bagi mereka yang memiliki hobi berpetualang atau beraktivitas ekstrim dan ingin mengabadikan momen dengan fitur video, semua konten dapat terekam dengan jernih, stabil, dan minimalisasi noise di sekitar area. Menjadikan seri Find X2 sebuah perangkat andalan untuk pengalaman yang optimal.” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Bisnis.

