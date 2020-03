Begini Cara Tampilkan Sensor Jari di Samsung S20 Series

Bisnis.com, JAKARTA – Samsung baru saja merilis seri produk Samsung Galaxy S20 di Indonesia yakni S20, S20+, dan S20 Ultra.

Ponsel pintar segmen flagship ini diklaim telah dilengkapi oleh fitur canggih yang dapat memudahkan pengguna. Salah satunya, fitur keamanan yang berupa sensor fingerprint atau sidik jari yang tersemat di layar bagian depan untuk mengaktifkan ponsel.

Seperti diketahui, Samsung Galaxy S20 series memiliki sensor sidik jari ultrasonik yang tertanam di bawah layar.

Namun, bagi sebagian orang, fitur keamanan sensor sidik jari ini akan sulit dioperasikan bila tidak diatur secara khusus. Sebab pengguna akan kesulitan mencari letak area sensor sidik jari tersebut.

Untungnya, pengguna Samsung Galaxy S20 series dapat mengubah opsi di pengaturan ponsel dan membuat sensor sidik jari tersebut selalu terlihat. Berikut cara mengaturnya:

Pertama, buka menu setting atau pengaturan.

Kedua, scroll ke bawah dan temukan menu lanjutan yakni biometrics & security. Klik menu tersebut.

Ketiga, pilih menu selanjutnya yakni fingerprint, lalu masukkan PIN rahasia untuk proses verifikasi, dan tekan next atau lanjut.

Keempat, pilih menu always on di sub menu display.

Setelah rangkaian cara tersebut dilakukan, maka tombol fingerprint akan muncul di layar ponsel Galaxy S20 series.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dengan diaktifkannya menu fingerprint di layar secara konstan, akan membuat konsumsi baterai meningkat.

Adapun, Samsung menetapkan harga resmi untuk ponsel yang dijual di Indoensia, yakni untuk SamsungGalaxy S20 Rp12,99 juta, Galaxy S20+ Rp14,49 juta, dan Galaxy S20 Ultra Rp18,49 juta

